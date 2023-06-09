Снес спутниковую тарелку: в Белгороде БПЛА упал на крышу здания (фото)

Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал о том, что ударный дрон загорелся, но взрывчатка, находящаяся внутри него, не сдетонировала. По предварительным данным, никто не пострадал.

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В Белгороде (РФ) на офисное здание упал беспилотный летальный аппарат и загорелся. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в пятницу, 9 июня.

Беспилотный летальный аппарат врезался в крышу одного из офисных зданий. Взрывчатка внутри него не сдетонировала, но сам ударный дрон загорелся.

На место инцидента прибыли сотрудники МЧС, которые и потушили возгорание.

"Пострадавших нет, есть незначительные разрушения крыши и котельной, также осколками повреждены два автомобиля", — написал Гладков.

Он отметил, что на место падения беспилотника уже прибыли мэр Белгорода Валентин Демидов и оперативные службы.

Также Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале опубликовал фото упавшего беспилотника.

Ударный дрон атаковал офисное здание в Белгороде

На них видно, что беспилотный летальный аппарат разлетелся на мелкие куски. Его детали в результате пожара обуглились. Также можно заметить, что БПЛА повредил железобетонный бортик, который служит защитным ограждением на крыше здания, и "тарелку" спутникового телевидения.

Дрон загорелся на крыше здания, но его потушили сотрудники МЧС Фото: Вячеслав Гладков Telegram

По состоянию на сейчас ни одна военизированная группировка не взяла на себя ответственность за удар.

Напомним, 9 июня стало известно, что 4 дрона-камикадзе атаковали село под Белгородом. Как утверждает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате падения БПЛА один человек получил ранения, а один из дронов якобы атаковал инфраструктурный объект связи.

Также в пятницу, 9 июня, в сети появилось видео, на котором украинский дрон-камикадзе поразил технику ВС РФ при эвакуации. FPV-дрон с позывным "Zelya 068" под управлением украинского оператора направился к двум единицам техники, которые оккупанты остановили на обочине дороги вплотную друг к другу. Одна машина везла вторую на буксире, вероятно, россияне собирались эвакуировать и починить сломанную технику, но им помешал ударный БПЛА.