Зніс супутникову тарілку: в Бєлгороді БПЛА впав на дах будівлі (фото)

Губернатор регіону В'ячеслав Гладков розповів про те, що ударний дрон спалахнув, але вибухівка, що була всередині, не здетонувала. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

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У Бєлгороді (РФ) на офісну будівлю впав безпілотний летальний апарат і спалахнув. Про це повідомив губернатор області В'ячеслав Гладков у п'ятницю, 9 червня.

Безпілотний летальний апарат врізався в дах однієї з офісних будівель. Вибухівка всередині нього не здетонувала, але сам ударний дрон спалахнув.

На місце інциденту прибули співробітники МНС, які загасили загоряння.

"Постраждалих немає, є незначні руйнування даху та котельні, також уламками пошкоджено два автомобілі", — написав Гладков.

Він зазначив, що на місце падіння безпілотника вже прибули мер Бєлгорода Валентин Демидов і оперативні служби.

Також В'ячеслав Гладков у своєму телеграм-каналі опублікував фото безпілотника, що впав.

Ударний дрон атакував офісну будівлю в Бєлгороді

Там видно, що безпілотний літальний апарат розлетівся на дрібні шматки. Його деталі внаслідок пожежі закіптюжилися. Також можна помітити, що БПЛА пошкодив залізобетонний борт, який служить захисною огорожею на даху будівлі, й "тарілку" супутникового телебачення.

Дрон спалахнув на даху будівлі, але його загасили співробітники МНС Фото: Вячеслав Гладков Telegram

Станом на зараз жодне воєнізоване угруповання не взяло на себе відповідальність за удар.

Нагадаємо, 9 червня стало відомо, що 4 дрони-камікадзе атакували село під Бєлгородом. Як стверджує губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, унаслідок падіння БПЛА одна людина отримала поранення, а один із дронів нібито атакував інфраструктурний об'єкт зв'язку.

Також у п'ятницю, 9 червня, у мережі з'явилося відео, на якому український дрон-камікадзе уразив техніку ЗС РФ під час евакуації. FPV-дрон із позивним "Zelya 068" під керуванням українського оператора попрямував до двох одиниць техніки, які окупанти зупинили на узбіччі дороги впритул одна до одної. Одна машина везла другу на буксирі, ймовірно, росіяни збиралися евакуювати й полагодити зламану техніку, але їм завадив ударний БПЛА.