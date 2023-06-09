Взрыв у жилого дома: в РФ обвинили ВСУ в атаке беспилотников на Курскую область (фото)

По словам Старовойта, украинский дрон якобы сбросил некое взрывное устройство рядом с жилым домом. Из-за взрыва образовалась воронка, у дома выбило окна.

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Губернатор Курской области Роман Старовойт 9 июня заявил, что беспилотник сбросил взрывной устройство рядом с жилым домом в Курске. По его словам, атаку якобы организовали ВСУ. Об этом российский губернатор написал в Telegram.

По его словам, в результате взрывы пострадал жилой дом. У него выбило окна.

"В поселке Теткино Глушковского района сегодня ВСУ сбросили взрывное устройство. В результате поврежден один жилой дом: в нем выбиты окна", — написал Старовойт.

Кроме того, он показал фотографии поврежденного дома.

БПЛА атаковал Курск Фото: Роман Старовойт/Telegram

БПЛА атаковал Курск Фото: Роман Старовойт/Telegram

Кроме того, ранее он сообщал о падении некоего беспилотника на территории нефтебазы. Он отметил, что никаких повреждений этот беспилотник не вызвал.

"Он рухнул на территории резервуарного парка, не вызвав никаких повреждений и разрушений на объекте. На месте сейчас работают дежурные группы спецслужб, ситуация под контролем", — написал Старовой.

Также напомним, что 7 июня дроны взорвали подстанцию в Курской области, оставив россиян без света. По словам Старовойта, ВСУ якобы сбросили на объект взрывчатку, и один рабочий был ранен во время ремонта.