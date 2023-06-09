Российский губернатор заявил о падении беспилотника возле нефтебазы в Курске

По данным главы региона, дрон рухнул на территории резервуарного парка. На месте происшествия работают спецслужбы.

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В пятницу, 9 июня, в российском Курске в районе нефтебазы упал беспилотный летательный аппарат. Происшествие якобы не вызвало никаких повреждений. Об этом сообщает губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

"Сегодня днем в Курске в районе нефтебазы упал беспилотник. Он рухнул на территории резервуарного парка, не вызвав никаких повреждений и разрушений на объекте", – написал чиновник.

По словам Старовойта, на месте падения БпЛА работают дежурные группы спецслужб, а ситуация находится под контролем.

Дроны в Курской области: что произошло

Как сообщили производители беспилотников-камикадзе TORO 9 июня, ударные дроны уничтожили системы радиоэлектронной борьбы, разведки и наблюдения в Белгородской и Курской областях России.

По их информации, подразделения СБУ на границе Украины и России получили записи с камер дронов, запущенных "неизвестными патриотами Белгородщины". Им удалось поразить дорогостоящее российское оборудование, в частности комплексы РЭБ и РЭР на высотном здании, а также комплексы наблюдения "Муром" на вышках сотовой связи.

"Это существенно улучшило положение наших войск на границе. Мы благодарны подразделениям, которые воюют внутри страны навоза, и СБУ за эффективную работу", — прокомментировали авторы публикации.

Напомним, россияне активно применяют комплексы наблюдения "Муром" на войне в Украине. Устройства, оснащенные высококачественными оптическими и тепловизионными камерами позволяют оккупантам днем и ночью следить за перемещениями украинских войск на расстоянии до 10 км, автономно обнаруживая как живую силу, так и технику.