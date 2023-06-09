Подрыв Каховской ГЭС: часть районов в Днепропетровской области осталась без воды

По информации главы облсовета, благодаря пяти каналам водоснабжения большая часть районов остается с водой. В остальных громадах работают волонтеры.

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В Днепропетровской области возникла проблема с питьевой водой для населения, однако общими усилиями волонтеров, бизнеса и благотворительных организаций, удается поддерживать баланс, чтобы люди не испытывали нужды в воде. Об этом 9 июня сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

По словам Лукашука благодаря пяти водоканалам часть районов области остается с водой. Он отметил, что водой местное население на текущий момент обеспечивают Дненпровский, Павлоградский, Каменский, Синельниковский и Павлоградский каналы.

Сейчас по словам главы Днепропетровского облсовета, в Никопольском районе водоснабжение прекращено в Покрове, Марганце, части Покровской громады, Томаковской, Мировской, Червоногригорьевской территориальных громадах. Местные власти делают все возможное для обеспечения потребностей местных жителей в воде.

"Никополь с перебоями, снижено давление, поэтому местами может не быть воды", — пояснил он.

Криворожский район

По информации Лукашука, в Криворожской районе ситуация с водой намного лучше.

"В Апостоловской и Софиевской громадах вода будет подаваться почасово. В Софиевской к тому же заполняют резервуары. В Грушевской громаде тем временем планируются отключения, но будет организован подвоз воды", — сообщает он.

Напомним, на вечер четверга, 8 июня, уровень воды в Каховском водохранилище составляет 12,5 метра, что находится ниже критической отметки, известной как "мертвая точка", при которой водозабор становится невозможным.

Также напомним, что 6 июня в связи с разрушением Каховской ГЭС в Кривом Роге введены ограничения на пользование водой.