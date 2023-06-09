Война Украины с Россией: Франсуа Олланд рассказал, от чего будет зависеть исход

Бывший президент Франции считает, что решающим фактором военного конфликта в Украине станет приход к власти в США Дональда Трампа, который и определит исход войны.

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Итог войны в Украине будет зависеть от результатов президентских выборов в США в 2024 году. Такое мнение высказал бывший президент Франции Франсуа Олланд в интервью британской газете Financial Times, которое было опубликовано в пятницу, 9 июня.

"Если будет избран Трамп, то он скажет: Мы останавливаемся на этом. Россияне смогут сохранить за собой все, что они имеют. Война обходится очень дорого", — сказал политик.

Также Олланд выразил мнение, что последние несколько лет стала яснее вырисовываться форма нового геополитического порядка, в том числе за счет образования альянса России и Китая, которые бросают вызов странам Западной Европы.

Бывший президент Франции неоднократно давал оценку российско-украинской войне. Так, он высказывал свое мнение о том, почему вообще этот военный конфликт стал возможным.

По словам Олланда, это произошло потому, что Россия в 2014 году не столкнулась с мощными санкциями Запада и там сложилось впечатление, что на "военную операцию" последует мягкая реакция.

"Чтобы предотвратить войну, необходимо установить баланс сил. Необходимо четко понимать, что в случае вторжения последует очень сильная ответная реакция. Путин в это не верил", — сказал Олланд.

Напомним, в июне 2023 года социологи узнали, сколько украинцев готовы защищать целостность страны. Результаты социологического опроса КМИС показали, что во всех регионах Украины абсолютное большинство населения против каких-либо территориальных уступок.

А в четверг, 8 июня, стало известно о том, что суд приговорил 7 российских депутатов к 15 годам тюрьмы. По информации СБУ, результаты голосования указанных политиков Москва использовала в качестве формального повода для развязывания полномасштабного вторжения РФ в Украину.