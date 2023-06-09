Війна України з Росією: Франсуа Олланд розповів, від чого залежатиме результат

Колишній президент Франції вважає, що вирішальним чинником військового конфлікту в Україні стане прихід до влади в США Дональда Трампа, який і визначить кінець війни.

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Підсумок війни в Україні залежатиме від результатів президентських виборів у США 2024 року. Таку думку висловив колишній президент Франції Франсуа Олланд в інтерв'ю британській газеті Financial Times, опублікованому в п'ятницю, 9 червня.

"Якщо буде обрано Трампа, то він скаже: "Ми зупиняємось на цьому. Росіяни зможуть зберегти за собою все, що вони мають. Війна коштує дуже дорого", — сказав політик.

Також Олланд висловив думку, що останні кілька років стала ясніше вимальовуватися форма нового геополітичного порядку, у тому числі шляхом утворення альянсу Росії та Китаю, які кидають виклик країнам Західної Європи.

Колишній президент Франції неодноразово оцінював російсько-українську війну. Він висловлював свою думку про те, чому взагалі цей військовий конфлікт став можливим.

За словами Олланда, це сталося тому, що Росія у 2014 році не зіткнулася з потужними санкціями Заходу, і там склалося враження, що на "військову операцію" буде м'яка реакція.

"Щоб запобігти війні, необхідно встановити баланс сил. Необхідно чітко розуміти, що в разі вторгнення піде дуже сильна реакція у відповідь. Путін у це не вірив", — сказав Олланд.

Нагадаємо, у червні 2023 року соціологи дізналися, скільки українців готові захищати цілісність країни. Результати соціологічного опитування КМІС показали, що в усіх регіонах України абсолютна більшість населення проти будь-яких територіальних поступок.

А в четвер, 8 червня, стало відомо про те, що суд засудив 7 російських депутатів до 15 років ув'язнення. За інформацією СБУ, результати голосування зазначених політиків Москва використала як формальний привод для розв'язання повномасштабного вторгнення РФ в Україну.