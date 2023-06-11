Атака на "Приазовье": в РФ показали якобы уничтожение катера ВСУ "Кот и Енот" (фото, видео)

Опубликованные врагом кадры склеены из фото и видео, сделанных в разное время. Такой морской дрон действительно был приобретен на деньги украинцев для ВСУ в 2022 году.

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ВС РФ якобы отразили атаку ВСУ на военный корабль Черноморского флота "Приазовье". Видео якобы успешной работы вражеских военных 11 июня опубликовала пресс-служба Министерства обороны России.

"Отражение атаки морских быстроходных безэкипажных катеров ВСУ на корабль Черноморского флота "Приазовье"", — подписали кадры в Минобороны РФ.

Что не так с обнародованными врагом кадрами?

Видео смонтировано: сначала в нем вставлены два фото морского дрона с надписью "Кот и Енот", а затем идут кадры стрельбы военного по цели, охваченной огнем. Впоследствии она взрывается — и разлетаются обломки. Поэтому утверждать, что на прикрепленных снимках то самое средство, что горит позже, невозможно.

Более того, фото очевидно были сделаны в момент, когда ярко светило солнце — катер хорошо виден и вода приобрела светлый оттенок. В то же время, видео, очевидно, было снято в другое время — цветовая гамма неба указывает на то, что солнце начинало садиться или подниматься.

Фото: Скрин видео Фото: Скрин видео

Проверка метаданных ролика показала, что видео было загружено в Telegram в 13:16, однако обнародовано было несколькими часами позже — в 16:24. Также Фокус выяснил, что еще в 5:17 утра его копия была создана в программе для монтажа Adobe Premiere Pro. Первоначально видео называлось "Заявление МО РФ.mp4, ОРЕЛ ГОТОВЫЙ". Кроме того, из метаданных известно и название аудио, использованного россиянами — "AShamaluevMusic — Action Rock Trailer".

Фото: Фокус Фото: Фокус Фото: Фокус Фото: Фокус

Украинское средство "Кот и Енот" вообще существовало?

Катер "Кот и Енот" — не выдуманный. На морской дрон с таким названием осенью прошлого года собирал Monobank. Пост с соответствующим упоминанием от 23 ноября 2022 года можно найти в соцсетях соучредителя компании Олега Гороховского.

"Собрали уже более 28 миллионов и решили, на что пойдут все деньги, которые вы нам подарили. Перечисляем их на флот морских дронов. Сбор на них объявил президент на платформе UNITED24", — говорится в публикации.

Фото безэкипажных катеров, прикрепленное Гороховским Фото: Олег Гохоховский

Позже Гороховский сообщил, что компании удалось собрать более 39 млн гривен, и также упомянул дрон под названием "Кот и Енот".

"Мы добавляем от себя еще 900 000 гривен и у нас получается ровно 40 миллионов гривен и четыре морских дрона — monobank, "Банка", "КЕШБЕК" и "Кот и Енот"", — написал он.

Напомним, по версии России, морские дроны USV якобы атаковали корабль "Приазовье" в ночь на 11 июня. В Минобороны РФ заявили об уничтожении шести единиц техники противника и обвинили в попытке нанесения удара ВСУ.

Также 11 июня в 68 бригаде Сухопутных войск ВСУ сообщили об освобождении населенного пункта Благодатное в Донецкой области. Один из защитников заявил, что выгонять захватчиков — это "самые приятные ощущения".