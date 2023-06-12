Вблизи оккупированного Бердянска утром раздались взрывы – соцсети (карта)

Жители населенных пунктов в Запорожской области слышали звуки взрывов в Бердянском районе вблизи Андровки и Приморска.

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Возле временно оккупированного российскими войсками Бердянска Запорожской области в понедельник, 12 июня, раздались взрывы. Об этом информирует Telegram-канал "Бердянск Сегодня".

Звук взрыва слышали вблизи села Андровка, в Бердянском районе. Также взрыв слышали со стороны Приморска.

"В Бердянске тревога! За пределами города слышали звук взрыва!" – говорится в сообщении.

На момент публикации материала оккупационная администрация не комментировала серию взрывов в Бердянском районе. Также никакой информации не обнародовал мэр Мелитополя Иван Федоров, обычно оперативно реагирующий на подобные инциденты.

село Андровка Фото: Google Maps

Село Андровка в Запорожье

Село Андровка расположено в Бердянском районе Запорожской области. В населенном пункте до боевых действий проживало около полутора тысяч человек. Село на берегу реки Кильтичча расположено в 45 км к северу от районного центра и в 25 км от ближайшей железнодорожной станции Елизаветовки Приднепровской железной дороги.

Взрывы вблизи Бердянска и Мариуполя

В районе городов на побережье Азовского моря регулярно раздаются взрывы. В результате взрыва в Бердянске 9 июня вспыхнула заправочная станция напротив хлебокомбината. Оккупанты подняли в небо вертолеты и перевели больницу в Мангуше в режим повышенной готовности.

Также 5 июня в оккупированных городах Мариуполь, Бердянск и Приморск прозвучала серия взрывов. У жителей дрожали окна, а в росСМИ заявили, что "на самом деле" якобы было слышно, как самолет преодолевает звуковой барьер.

Бердянская городская военная администрация 2 июня сообщила, что благодаря попаданию ракет и "удачной" работе российской системы ПВО, российские захватчики вынуждены прятать суда. После прилетов в Бердянский порт быстро отправили машины скорой помощи. Из Бердянского порта бежали корабли, недавно зашедшие туда для похищения украинских зерновых и металлолома.

Напомним, в конце мая советник мэра Бердянска Петр Андрющенко сообщил, что личный состав захватчиков прибывает в сторону Мангуша и Бердянска. Из оккупированного города вывозят "уставшую технику", но для защиты хотят поставить ЗРК "Бук". По информации советника, эти мероприятия ВС РФ проводят после серии взрывов во временно оккупированном городе в воскресенье, 28 мая.