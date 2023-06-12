Поблизу окупованого Бердянська зранку пролунали вибухи, – соцмережі (карта)

Мешканці населених пунктів у Запорізькій області чули звуки вибухів у Бердянському районі поблизу Андрівки та Приморська.

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Біля тимчасово окупованого російськими військами Бердянська Запорізької області у понеділок, 12 червня, пролунали вибухи. Про це інформує Telegram-канал "Бердянськ Сьогодні".

Звук вибуху чули поблизу села Андрівка, у Бердянському районі. Також вибух чули з боку Приморська.

"У Бердянську тривога! За межами міста чули звук вибуху!" – йдеться у дописі.

На момент публікації матеріалу окупаційна адміністрація не коментувала серію вибухів в Бердянському районі. Також ніякої інформації не оприлюднив мер Мелітополя Іван Федоров, який зазвичай оперативно реагує на подібні інциденти.

село Андрівка Фото: Google Maps

Село Андрівка на Запоріжжі

Село Андрівка розташоване у Бердянському районі Запорізької області. У населеному пункті до бойових дій проживало майже півтори тисячі людей. Село на березі річки Кільтиччя розташоване за 45 км на північ від районного центру та за 25 км від найближчої залізничної станції Єлизаветівки Придніпровської залізниці.

Вибухи поблизу Бердянська та Маріуполя

В районі міст на узбережжі Азовського моря регулярно лунають вибухи. Внаслідок вибуху в Бердянську 9 червня спалахнула заправочна станція навпроти хлібокомбінату. Окупанти підняли в небо гелікоптери і перевели лікарню в Мангуші в режим підвищеної готовності.

Також 5 червня в окупованих містах Маріуполь, Бердянськ і Приморськ пролунала серія вибухів. У мешканців тремтіли вікна, а в росЗМІ заявили, що "насправді" нібито було чути, як літак долає звуковий бар'єр.

Бердянська міська військова адміністрація 2 червня повідомила, що завдяки влученню ракет та "вдалій" роботі російської системи ППО, російські окупанти змушені ховати судна. Після прильотів до Бердянського порту швидко відправили машини швидкої допомоги. З Бердянського порту тікали кораблі, які нещодавно зайшли туди для викрадення українських зернових та металобрухту.

Нагадаємо, наприкінці травня радник мера Бердянська Петро Андрющенко повідомив, що особовий склад окупантів прибуває у бік Мангуша та Бердянська. З окупованого міста вивозять "техніку, що втомилася", але для захисту хочуть поставити ЗРК "Бук". За інформацією радника, ці заходи ЗС РФ проводять після серії вибухів у тимчасово окупованому місті в неділю, 28 травня.