Рота украинских БПЛА испепелила российский БТР с "антидроновой" зенитной установкой (видео)

Сожженную зенитную установку ЗУ-23-2 россияне применяли для борьбы с украинскими БПЛА на низких высотах и поражения пехоты.

Related video

На Купянском направлении российские захватчики потеряли зенитную установку и БТР благодаря точной работе операторов дронов 92-й бригады ВСУ. Об этом сообщают в телеграм-канале СтратКом ВСУ.

"Рота ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) "Ахиллес" 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко ликвидировала вражеский бронетранспортер с зенитной установкой ЗУ-23-2 на Купянском направлении. Ювелирная работа с применением FPV дрона-камикадзе", — говорится в сообщении.

Уничтоженную ЗУ-23-2 российские захватчики применяли для борьбы с украинскими дронами на низких высотах и для поражения пехоты, укреплений, автомобильной, бронированной, танковой техники и оружия.

Напомним, что российским оккупантам досталось от ВСУ еще на одном из направлений. Украинские защитники оставили россиян без БМП и минометного расчета. Морпехи 36-й бригады применили самоходную артиллерийскую установку для ликвидации российских захватчиков на дальнем расстоянии.

Ранее военнослужащие 66-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ ликвидировали видео-тепловизионное наблюдение оккупантов "Муром-М".