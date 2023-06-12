"На улицах гниют трупы рыбы": мэр Новой Каховки рассказал, что происходит в городе сейчас

Владимир Коваленко озвучил две самых главных проблемы, с которыми столкнулись горожане в Новой Каховке: это гибель будущего урожая и риск эпидемии из-за разлагающихся трупов животных.

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Из Новой Каховки, которая пострадала одной из первых после того, как ВС РФ разрушили дамбу Каховской ГЭС, полностью сошла вода. Об этом сообщил мэр города Владимир Коваленко в комментарии медиа "Страна" в понедельник, 12 июня.

"Вода полностью отошла. Люди видели в городе мертвую рыбу, она начала разлагаться, поэтому и запах соответствующий", — сказал чиновник.

По его словам, даже сейчас большинство подвалов многоэтажных домов затоплены. Люди сами ищут помпы, чтобы откачать ее.

Кроме того, российские военные никого не пускают в ту часть Новой Каховки, которая пострадала от искусственного наводнения больше всего. В какой ситуации там находятся жители сейчас, сказать сложно.

Коваленко также рассказал о том, что Новой Каховке угрожает вспышка болезней из-за антисанитарии.

"С каждым днем последствия будут все ужаснее и ужаснее. По прогнозу погоды к концу недели резко поднимется температура, так это вообще сложно даже представить последствия всего этого", — сказал он.

Из-за техногенной катастрофы на Каховской ГЭС жители Новой Каховки и села Корсунка, которое расположено недалеко от города, потеряли будущий урожай: вода смыла огороды.

"Вода унесла все с собой. Жители Корсунки, например, жили за счет того, что у каждого были теплицы. Они возили продавать овощи, а теперь все теплицы уничтожены. Урожая больше нет", — сказал мэр города

Напомним, 11 июня медиа сообщили о том, что украинцы останутся без херсонских арбузов из-за подрыва Каховской ГЭС. По словам специалистов, после подрыва Каховской ГЭС будет наблюдаться "опустынивание территории": вести сельскохозяйственные работы невозможно из-за повреждения оросительной системы. На ее восстановление понадобятся годы и огромные деньги.

Также СМИ писали о том, что 10 июня на Херсонщине запретили купание, вылов и продажу рыбы. По словам главы ОВА Александра Прокудина, в колодцах и открытых водоемах могут оказаться химикаты и возбудители инфекционных болезней, в частности с кладбищ и свалок.