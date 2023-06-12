"На вулицях гниють трупи риби": мер Нової Каховки розповів, що відбувається у місті зараз

Володимир Коваленко озвучив дві найголовніші проблеми, з якими зіткнулися городяни в Новій Каховці: це загибель майбутнього врожаю і ризик епідемії через трупи тварин, що розкладаються.

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З Нової Каховки, яка постраждала однією з перших після того, як ЗС РФ зруйнували дамбу Каховської ГЕС, повністю зійшла вода. Про це повідомив мер міста Володимир Коваленко у коментарі медіа "Страна" у понеділок, 12 червня.

"Вода повністю відійшла. Люди бачили в місті мертву рибу, вона почала розкладатися, тому й відповідний запах", — сказав чиновник.

За його словами, навіть зараз більшість підвалів багатоповерхових будинків затоплено. Люди самі шукають помпи, щоб відкачати її.

Крім того, російські військові нікого не пускають у ту частину Нової Каховки, яка найбільше постраждала від штучної повені. У якій ситуації там жителі зараз, сказати складно.

Коваленко також розповів про те, що Новій Каховці загрожує спалах хвороб через антисанітарію.

"З кожним днем наслідки будуть все жахливішими й жахливішими. За прогнозом погоди до кінця тижня різко підніметься температура, так це взагалі складно навіть уявити наслідки всього цього", — сказав він.

Через техногенну катастрофу на Каховській ГЕС жителі Нової Каховки та села Корсунка, яке розташоване неподалік міста, втратили майбутній урожай: вода змила городи.

"Вода забрала все з собою. Жителі Корсунки, наприклад, жили коштом того, що у кожного були теплиці. Вони возили продавати овочі, а тепер усі теплиці знищені. Урожаю більше немає", — сказав мер міста.

Нагадаємо, 11 червня медіа повідомили, що українці залишаться без херсонських кавунів через підрив Каховської ГЕС. За словами фахівців, після підриву Каховської ГЕС спостерігатиметься "спустошення території": вести сільськогосподарські роботи неможливо через пошкодження зрошувальної системи. На її відновлення знадобляться роки та величезні гроші.

Також ЗМІ писали про те, що 10 червня на Херсонщині заборонили купання, вилов та продаж риби. За словами голови ОВА Олександра Прокудіна, у колодязях та відкритих водоймах можуть опинитися хімікати та збудники інфекційних хвороб, зокрема з цвинтарів та звалищ.