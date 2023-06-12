Проект могут похоронить: Франция и Германия не продвигаются в создании совместного танка

Гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что за три года переговоров стороны почти не продвинулись. Поэтому ожидать танка раньше 2040 года не приходится.

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Генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что создание совместного танка европейскими производителями продвигается медленно. Об этом он сказал в интервью RND.

Немецкая оборонная компания является частью французско-немецкого проекта MGCS. Но сейчас перспектив создания европейского основного боевого танка немного. Европейские правительства, по словам Армина Паппергера, предполагают, что машина не будет готова к 2040 году.

Поэтому Rheinmetall развивает свой проект Panthera.

Проект танка Pantera

"Сейчас 2023 год, и мы находимся в ситуации острого кризиса. В ближайшие годы нам понадобятся современные боевые танки, чтобы защитить нашу свободу и безопасность. Panther — наше предложение для этого. Кроме того, я не уверен, действительно ли MGCS в конце концов будет реализован", — заявил Паппергер.

Он добавил, что Германия и Франция ведут переговоры уже 3 года, но они не смогли далеко продвинуться. А проект Pantera уже имеет команду, проект, а также все необходимые технологии.

Что известно о проекте европейского танка?

Main Ground Commbat System – это европейский проект создания совместного танка. Разработку машину анонсировали еще в 2017 году, а официально проект запустили в 2020 году. Участники проекта до сих пор не вышли из стадии изучения архитектуры. Сначала в программе принимали участие Krauss-Maffei Wegmann и Nexter, затем к ним присоединился Rheinmetall.

Демонстрация танка

Первоначально озвучивался план создать новейший танк к 2035 году, чтобы заменить французский Leclerc и немецкий Leopard 2. Танк должен получить 130-мм пушку, автомат заряжания и длину пушки 51 калибр.

Напомним, 7 июня СМИ писали, что Rheinmetall может передать Украине еще 60 БМП Marder, однако они нуждаются в модернизации.