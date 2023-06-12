Проєкт можуть поховати: Франція та Німеччина не просуваються у створенні спільного танка

Гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що за 3 роки переговорів сторони майже не просунулись. Тому очікувати танк раніше 2040 року не приходиться.

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Генеральний директор німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що створення спільного танку європейськими виробниками просувається повільно. Про це він сказав в інтервʼю для RND.

Німецька оборонна компанія є частиною франко-німецького проєкту MGCS. Але зараз перспектив стосовно створення європейського основного бойового танку небагато. Європейські уряди, за словами Арміна Паппергера, припускають, що машина не буде готова до 2040 року.

Тому Rheinmetall розвиває власний проєкт Panthera.

Проєкт танку Pantera

"Зараз 2023 рік, і ми перебуваємо в ситуації гострої загрози. У найближчі роки нам знадобляться сучасні бойові танки, щоб захистити нашу свободу та безпеку. Panther — наша пропозиція для цього. Крім того, я не впевнений, чи MGCS дійсно буде реалізовано врешті-решт", — заявив Паппергер.

Він додав, що Німеччина та Франція ведуть переговори вже протягом 3 років, але вони не змогли далеко просунутись. А проєкт Pantera вже має команду, проєкт, а також всі потрібні технології.

Що відомо про проєкт європейського танку?

Main Ground Commbat System — це європейський проєкт створення спільного танку. Розробку машину анонсували ще у 2017 році, а офіційно проєкт запустили у 2020 році. Учасники проєкту досі не вийшли зі стадії вивчення архітектури. Спочатку в програмі брали участь Krauss-Maffei Wegmann та Nexter, потім до них приєднався Rheinmetall.

Демонстрація танку

Спочатку озвучувався план створити новітній танк до 2035 року, щоб замінити французький Leclerc та німецький Leopard 2. Танк має отримати 130-мм гармату, автомат заряджання та довжину гармати 51 калібр.

Нагадаємо, 7 червня ЗМІ писали, що Rheinmetall може передати Україні ще 60 БМП Marder, однак вони потребують модернізації.