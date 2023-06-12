Тактика выжженной земли: Россия признала неспособность удержать захваченные территории

Генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк отметил, что подрыв дамбы Каховской ГЭС обеспечил безопасность левого фланга обороны противника. Теперь у ВС РФ есть возможность перебросить часть войск на Запорожское направление.

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Российские захватчики взорвав плотину Каховской ГЭС фактически применили тактику выжженной земли и таким образом признали свою неспособность удержать оккупированные территории. Такое мнение высказал первый заместитель Министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк в эфире телемарафона от 12 июня.

Украинский военачальник отметил, что россияне осознают, что неспособны удержать захваченные территории и поэтому уничтожают возможность и перспективу проживания на ней.

"Понимая, что они скорее всего не удержат территорию, уничтожают всю перспективу проживания на ней. В ближайшие годы, пока не восстановится ГЭС, там не будет ни посевных площадей, ни восстановления промышленности. Они даже перекрыли себе воду на Крым", — отметил генерал.

Кроме того Павлю озвучил цели оккупантов, осуществивших подрыв Каховской ГЭС. По его словам, противник таким образом, не сумев до конца раскрыть планы украинского военного командования, обеспечил безопасность своего левого фланга обороны.

"Подорвав дамбу они сделали барьерный рубеж и этим не допустили наше наступление с этой стороны. Они смогли снять определенное количество частей, чтобы перебросить их на Запорожское направление против нашей наступающей группировки", — пояснил Павлюк.

Генерал добавил, что к такому шагу россияне прибегли поскольку у них не хватает сил и средств, чтобы удержать линию обороны и поэтому сконцентрировали имеющиеся возможности на том направлении, на котором они ожидали контрнаступление ВСУ.

Напомним, главный редактор журнала "Черноморская безопасность" Михаил Гончар предположил — исходя из событий на Каховской ГЭС можно сделать вывод, что Москва позволяет себе все больше из-за достаточно вялой реакции Запада на ее действия. По словам Гончара в Кремле считают это проявлением слабости со стороны Запада.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр 11 июня сообщила, что наиболее боеспособные российские войска, в частности подразделения морской пехоты, ВДВ и 49 армии, уходят с Херсонского направления. В силу этого становится понятно, почему российскому командованию понадобилась устроить подрыв Каховской ГЭС.