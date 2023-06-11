Решили "сузить" географию боев: в Минобороны рассказали, зачем РФ подорвала Каховскую ГЭС

По имеющейся у военных информации, оккупанты РФ уже начали перемещение своих наиболее боеспособных подразделений из Херсонской области. В частности, речь идет о морской пехоте и воздушно-десантных войсках, а также 49-й армии.

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Наиболее боеспособные российские войска, в частности подразделения морской пехоты, ВДВ и 49 армии, перемещаются с Херсонского направления. Таким образом становится понятной цель взрыва дамбы Каховской ГЭС, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале.

Согласно сообщению Маляр, имеется информация о перемещении некоторых подразделений ВС РФ, которые считаются наиболее боеспособными, с Херсонского направления.

"Учитывая потери ВС РФ и имеющуюся ограниченность в резервах и понимая, что они не способны противостоять наступлению ВСУ на разных участках фронта, российское командование приняло решение "сузить" возможную географию наступательных действий украинской армии. Таким образом становится понятной цель повреждения Каховской ГЭС россиянами", — сказано в сообщении.

По словам Маляр, взрывом дамбы Каховской ГЭС оккупанты решили не допустить контрнаступления ВСУ на Херсонском направлении. Таким образом ВС РФ решили освободить резервы для дальнейшей переброски войск на Запорожское и Бахмутское направления.

"С помощью взрыва на Каховской ГЭС российские оккупанты пытаются отвлечь часть сил и ресурсов украинской армии для того, чтобы те занимались ликвидацией последствий этой техногенной катастрофы. Российское руководство хочет сделать невозможным освобождение ВСУ части Херсонской области, расположенной на левом берегу Днепра", — говорится в сообщении замминистра обороны Украины.

Как заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, в результате повреждения дамбы Каховской ГЭС, вода из Днепра смыла первую линию обороны россиян на левом берегу реки, и на пляжи Одессы может выбросить минно-взрывные предметы. Поэтому жителей областного центра призвали не выходить на побережье.

Напоминаем, что глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, сообщил о том, что на Херсонщине запретили купание, вылов и продажу рыбы. Дело в том, что в колодцах и открытых водоемах могут оказаться химикаты и возбудители инфекционных болезней.