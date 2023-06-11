Вирішили "звузити" географію боїв: у Міноборони розповіли, навіщо РФ підірвала Каховську ГЕС

За наявною інформацією, окупанти РФ вже почали переміщення своїх найбільш боєздатних підрозділів із Херсонської області. Зокрема, йдеться про морську піхоту і повітряно-десантні війська, а також 49-ту армію.

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Найбільш боєздатні російські війська, зокрема підрозділи морської піхоти, ПДВ та 49 армії, переміщуються з Херсонського напрямку. Тому, стає зрозумілою мета підриву дамби Каховської ГЕС, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у своєму Telegram-каналі.

Згідно з повідомленням Маляр, є інформація про переміщення деяких підрозділів ЗС РФ, які вважаються найбільш боєздатними з Херсонського напрямку.

"З огляду на втрати ЗС РФ і наявну обмеженість у резервах та розуміючи, що вони не здатні протистояти наступу ЗСУ на різних ділянках фронту, російське командування прийняло рішення "звузити" можливу географію наступальних дій української армії. Таким чином стає зрозумілою мета пошкодження Каховської ГЕС росіянами", — сказано в повідомленні.

За словами Маляр, вибухом дамби Каховської ГЕС окупанти вирішили не допустити контрнаступу ЗСУ на Херсонському напрямку. Таким чином ЗС РФ вирішили звільнити резерви для подальшого перекидання військ на Запорізький та Бахмутський напрямки.

"За допомогою вибуху на Каховській ГЕС російські окупанти намагаються відвернути частину сил і ресурсів української армії для того, щоб ті займалися ліквідацією наслідків цієї техногенної катастрофи. Російське керівництво хоче унеможливити звільнення ЗСУ частини Херсонської області, розташованої на лівому березі Дніпра", — йдеться у повідомленні заступниці міністра оборони України.

Як заявив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, внаслідок пошкодження дамби Каховської ГЕС, вода з Дніпра змила першу лінію оборони росіян на лівому березі річки, і на пляжі Одеси може викинути мінно-вибухові предмети. Тож мешканців обласного центру закликали не виходити на узбережжя.

Нагадуємо, що голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомив про те, що на Херсонщині заборонили купання, вилов та продаж риби. Річ у тому, що в колодязях та відкритих водоймах можуть виявитися хімікати і збудники інфекційних хвороб.