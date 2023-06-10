"Вода опасна": на Херсонщине запретили купание, вылов и продажу рыбы

По словам главы ОВА Александра Прокудина, в колодцах и открытых водоемах могут оказаться химикаты и возбудители инфекционных болезней, в частности с кладбищ и свалок.

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С 10 июня в Херсонской области запретили купание в водоемах, а также вылов и продажу рыбы из-за высокой концентрации вредных веществ в воде. Об этом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в Telegram.

"К сожалению, вода сейчас опасна. Концентрация ряда вредных веществ в пробах воды в десятки раз превышает допустимую норму", – заявил он.

Прокудин проинформировал, что сегодня на заседании штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера он дал поручение запретить купание в водоемах, а также вылов и продажу рыбы в области.

Глава ОВА отметил, что в колодцах и открытых водоемах на затопленных территориях могут оказаться химикаты, а также ряд возбудителей инфекционных болезней, в частности с кладбищ и свалок.

Глава ОВА также в очередной раз призвал граждан использовать бутилированную или привозную воду.

Напомним, 10 июня в Госпогранслужбе проинформировали, что в результате подрыва Каховской ГЭС в Одесской области море превращается в свалку и кладбище животных. В нем плавают дома, мебель, бытовая техника, автомобили. Начинается мор рыб.

9 июня глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук сообщил, что в Днепропетровской области возникла проблема с питьевой водой для населения. В Никопольском районе водоснабжение прекращено в Покрове, Марганце, части Покровской громады, Томаковской, Мировской, Червоногригорьевской территориальных громадах.