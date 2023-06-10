Подрыв Каховской ГЭС: 27 человек считаются пропавшими без вести (фото, видео)

По данным МВД, в результате разрушения Каховской дамбы, повлекшего масштабное затопление, погибли 5 человек. Украинцев также предупреждают об опасности из-за плавающих в воде мин и боеприпасов.

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В результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС считаются пропавшими без вести 27 человек, 5 человек погибли. Также следствием катастрофы является загрязнение Черного моря, которое привело к мору рыбы. Об этом сообщают министр внутренних дел Игорь Клименко и Госпогранслужба Украины.

В Министерстве внутренних дел проинформировали, что по состоянию на 12:55 10 июня в Херсонской области фактически подтоплено 47 населенных пунктов, из них: 33 (3815 домов) – на подконтрольной Украине территории, 14 – на временно оккупированной.

Отмечается, что эвакуировано 2620 человек, из которых 160 детей. Погибли 4 человека. Получили ранения в результате обстрела во время эвакуации – 11. Кроме того, 27 человек считаются без вести пропавшими.

"В Николаевской области подтоплен 31 населенный пункт. Эвакуированы 936 человек, среди которых 167 детей. 1 человек погиб", – говорится в публикации.

Также в ведомстве сообщили, что в Днепропетровской области из-за подрыва Каховской ГЭС отсутствует водоснабжение более 89 тыс. абонентов в 26 населенных пунктах.

Последствия российского экоцида: море превращается в свалку и кладбище животных

"В Одесской области пограничники фиксируют последствия российского экоцида: море превращается в свалку и кладбище животных. В нем плавают дома, мебель, бытовая техника, автомобили. Начинается мор рыб", – информируют в ГПСУ.

Также пограничники предупредили, что вода несет мины и боеприпасы и попросили граждан при обнаружении опасных предметов обращаться в компетентные службы.

Напомним, 9 июня в Greenpeace заявили, что разрушение Каховской дамбы, предположительно, создает значительные риски для Запорожской АЭС. Это связано с возможным резким снижением уровня водохранилища Каховской ГЭС, которое служит источником воды для охлаждения ядерного топлива.

В этот же день премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что на оккупированной части Херсонской области российские захватчики не дают местным жителям спокойно эвакуироваться и обстреливают местность.