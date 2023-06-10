Підрив Каховської ГЕС: 27 людей вважаються зниклими безвісти (фото, відео)

За даними МВС, внаслідок руйнування Каховської дамби, що спричинило масштабне затоплення, загинули 5 людей. Українців також попереджають про небезпеку через міни та боєприпаси, що плавають у воді.

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Внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС вважаються зниклими безвісти 27 людей, 5 людей загинули. Також наслідком катастрофи є забруднення Чорного моря, яке спричинило мор риби. Про це повідомляють міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та Держприкордонслужба України.

У Міністерстві внутрішніх справ поінформували, що станом на 12:55 10 червня в Херсонській області фактично підтоплено 47 населених пунктів, з них: 33 (3815 будинків) – на підконтрольній Україні території, 14 – на тимчасово окупованій.

Зазначається, що евакуйовано 2620 осіб, із яких 160 дітей. Загинули 4 особи. Отримали поранення внаслідок обстрілу під час евакуації – 11. Крім того, 27 людей вважаються зниклими безвісти.

"У Миколаївській області підтоплено 31 населений пункт. Евакуйовано 936 осіб, серед яких 167 дітей. 1 людина загинула", – йдеться у публікації.

Також у відомстві повідомили, що у Дніпропетровській області через підрив Каховської ГЕС відсутнє водопостачання понад 89 тис. абонентів у 26 населених пунктах.

Наслідки російського екоциду: море перетворюється на звалище і цвинтар тварин

"На Одещині прикордонники фіксують наслідки російського екоциду: море перетворюється на сміттезвалище та кладовище тварин. У ньому плавають будинки, меблі, побутова техніка, автомобілі. Починається мор риб", – інформують у ДПСУ.

Також прикордонники попередили, що вода несе міни та боєприпаси та попросили громадян при виявленні небезпечних предметів звертатися до компетентних служб.

Нагадаємо, 9 червня в Greenpeace заявили, що руйнація Каховської дамби, ймовірно, створює значні ризики для Запорізької АЕС. Це пов'язано з можливим різким зниженням рівня водосховища Каховської ГЕС, яке є джерелом води для охолодження ядерного палива.

Цього ж дня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що на окупованій частині Херсонської області російські загарбники не дають місцевим жителям спокійно евакуюватися та обстрілюють місцевість.