В Херсоне в один из затопленных районов запретят въезд: с чем это связано

Въезд в херсонский микрорайон Корабел запретят с 13 июня. В то же время людям, проживающим там, будет разрешено передвижение с 12:00 до 15:00.

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С завтрашнего дня, 13 июня, в затопленный в результате подрыва Каховской ГЭС микрорайон Корабел в городе Херсон запретили въезд. Здесь будет действовать комендантский час от 15 часов до 12 часов следующих суток. Об этом сообщил начальник МВА Роман Мрочко

"В течение недели жители острова смогут передвигаться по ним с 12:00 до 15:00. Будет проводиться разминирование, следственные действия и работы коммунальных служб. Эвакуация населения продолжается. Она будет осуществляться представителями ГСЧС и городской военной администрации", — сообщил он.

По его словам, комендантский час в таком режиме продлится до 19 июня 2023 включительно. Также Роман Мрочко отметил, что после спада воды будут определены локации выдачи гуманитарной помощи и лекарственных средств, которые можно будет получить с 12:00 до 15:00 ежедневно.

Напомним, что ГНСУ зафиксировала неуправляемые взрывы боеприпасов, которые выносит на берег Черного моря вместе с частями бытовых вещей после затоплений, к которым привел подрыв дамбы Каховской ГЭС.

Ранее сообщалось, что в ОК "Юг" призвали не собирать на побережье мусор, который унес в море в результате подрыва российскими захватчиками Каховской ГЭС. В остатках бытовых предметов, различных конструкциях могут быть опасные предметы, снесенные с российских складов БК, позиций и полос.