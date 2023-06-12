Вынесло в Черное море: пограничники зафиксировали неконтролируемые взрывы боеприпасов

ГНСУ призывает граждан не доставать ничего из воды самостоятельно, поскольку взрывоопасные предметы детонируют от столкновения в воде с другими крупные предметами.

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Украинские пограничники зафиксировали неуправляемые взрывы боеприпасов, которые выносит на берег Черного моря вместе с обломками бытовых вещей, после затоплений, к которым привел подрыв дамбы Каховской ГЭС. Об этом в понедельник, 12 июня в эфире национального телемарафона "Єдині новини" рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"Наши пограничные наряды уже неоднократно обнаруживали мины на побережье, потому как и другие государственные органы сделаю призыв к гражданам — не пытаться доставать эти вещи из воды самостоятельно, особенно взрывоопасны, а сообщать пиротехникам", — отметил Демченко.

Он отметил, что пограничники сейчас фиксируют неуправляемые взрывы, происходящие в воде, из-за того, что взрывоопасные предметы детонируют сами, сталкиваясь с другими предметами, поскольку вода уносит в море не только мелкие бытовые предметы или осколки, но и целые дома, деревья, крыши и куски суши.

Демченко рассказал, что к спасательным работам по его словам сейчас привлечены пограничники из Херсонского, Одесского и Бердянского отрядов, а также спецтехника и плавсредства.

Пограничники занимаются доставкой необходимых вещей и продуктов питания всем пострадавшим в результате затопления людям и животным.

Последствия наводнения в результате подрыва Каховской ГЭС

11 июня стало известно, что после взрыва на Каховской ГЭС были смыты части оборонительных рубежей оккупантов на левом берегу Днепра и теперь на пляжах Одессы стало очень опасно, поскольку с заминированных территорий водой вымыло многие мины, и они уплыли в сторону областного центра.

Мэр Новой Каховки Владимир Коваленко 11 июня озвучил две самых главных проблемы, с которыми столкнулись горожане в Новой Каховке: это гибель будущего урожая и риск эпидемии из-за разлагающихся трупов животных.

Напомним, 12 июня спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк призвала людей не собирать мусор на побережьях, который появился в море в результате подрыва российскими захватчиками Каховской ГЭС.