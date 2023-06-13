Шторм не мешает ЧФ РФ: в ВСУ оценили угрозу атаки с Черного моря (видео)

Российский флот в Черном море пытается держать в напряжении украинскую ПВО, совершая дежурство.

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Российские корабли и дальше дежурят в акватории в Черном море, несмотря на негативные погодные условия. Об этом в эфире телемарафона сообщила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, пишет "24 Канал".

По ее словам, шторм не столь критичен, чтобы помешать ракетоносителям врага вернуться на дежурство. Она предположила, что эти маневры и дальше будут продолжаться.

"Мы отслеживаем ситуацию", – объяснила она.

По ее словам, в настоящее время в Черном море 5 боевых вражеских судов, среди которых ни одного ракетоносителя. Российские захватчики пытаются держать в напряжении Силы обороны Украины. Кроме того, представительница ОК "Юг" пояснила, что Россия пытается оказывать влияние на Силы обороны по всем направлениям.

Это касается и ситуации у Черноморского побережья. В частности, Гуменюк рассказала, что россияне производят соответствующую ротацию ракетоносителей и осуществляют подходы к пусковым рубежам. Маневры вражеского флота, вероятно, будут продолжаться.

По ее словам, ракетоносители россияне ночью заводят в пункт базирования. Атака происходит воздушным способом. Представитель ОК "Юг" отметила, что украинские войска уже изучили тактику врага. Это позволяет успешно противодействовать атакам российских захватчиков и снизить риски попаданий в гражданскую инфраструктуру.

Напомним, 7 июня Наталья Гуменюк заявила, что российские силы продолжали обстреливать правый берег прямо во время эвакуации и работы полицейских и спасателей вместе с местным населением. После подрыва Каховской ГЭС россияне отошли от Днепра на 5-15 км. Российские силы продолжали обстреливать правый берег прямо во время эвакуации и работы правоохранителей и спасателей вместе с местным населением.