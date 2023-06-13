Шторм не заважає ЧФ РФ: у ЗСУ оцінили загрозу атаки з Чорного моря (відео)

Російський флот у Чорному морі намагається тримати у напрузі українську ППО, здійснюючи чергування.

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Російські кораблі й надалі чергують в акваторії у Чорному морі, попри негативні погодні умови. Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, пише "24 Канал".

З її слів, шторм не настільки критичний, щоб завадити ракетоносіям ворога повернутися на чергування. Вона припустила, що ці маневри й надалі триватимуть.

"Ми відстежуємо ситуацію", – пояснила вона.

З її слів, наразі в Чорному морі 5 бойових ворожих суден, серед яких жодного ракетоносія. Російські загарбники намагаються тримати в напрузі Сили оборони України. Крім того, представниця ОК "Південь" пояснила, що Росія намагається здійснювати вплив на Сили оборони на усіх напрямках.

Це стосується й ситуації поблизу Чорноморського узбережжя. Зокрема, Гуменюк розповіла, що росіяни проводять відповідну ротацію ракетоносіїв і здійснюють підходи до пускових рубежів. Маневри ворожого флоту, ймовірно, триватимуть надалі.

З її слів, ракетоносії росіяни вночі заводять у пункт базування. Атака відбувається у повітряний спосіб. Речниця ОК "Південь" зазначила, що українські війська вже вивчили тактику ворога. Це дозволяє успішно протидіяти атакам російських загарбників та зменшити ризики влучань у цивільну інфраструктуру.

Нагадаємо, 7 червня Наталія Гуменюк заявила, що російські сили продовжували обстрілювати правий берег безпосередньо під час евакуації та роботи поліцейських та рятувальників разом із місцевим населенням. Після підриву Каховської ГЕС росіяни відійшли від Дніпра на 5-15 км. Російські сили продовжували обстрілювати правий берег безпосередньо під час евакуації та роботи правоохоронців та рятувальників разом із місцевим населенням.