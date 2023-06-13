"Отступая, враг начал все разрушать": в ВСУ показали, как освобождали Макаровку (видео)

По словам морпеха с позывным "Берлин", пока украинские защитники проводили зачистку каждого дома, оккупанты получили несколько десятков минут форы, в течение которых большая часть из них успела сбежать через поля.

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Украинские защитники из 35 отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского показали видео из недавно деоккупированной Макаровки Донецкой области. Об этом во вторник, 13 июня сообщает официальная пресс-служба бригады в Facebook.

"Населенный пункт Макаровка Донецкой области освобожден. Одесские морские пехотинцы продолжают гнать оккупантов с украинской земли. На этот раз военные находились в авангарде освобождения села Макаровка", — указано в описании под видео.

По информации морских пехотинцев, в результате эффективной работы бойцов, часть личного состава врага была уничтожена, часть сбежала и еще часть была взята в плен. В настоящее время на деоккупированной территории Макаровки проводятся стабилизационные действия.

На видео можно увидеть, как проходили боевые действия в Макаровке. По рассказу одного из бойцов с позывным Берлин, морские пехотинцы контрнаступали на военных машинах Мastіff, когда оккупанты сразу начали отступление по левому краю через поле. По его словам, когда армия РФ осознала, что не сможет удержать Макаровку, россияне начали уничтожать село из авиации и артиллерии.

"Пока мы занимались каждым домом, потому что каждый из домов и подвалов необходимо зачистить, у них (оккупантов — ред.) было несколько десятков минут, за которые они успели сбежать. Но некоторые группы россиян остались у нас в тылу, после чего сегодня совместно со 2-м батальоном 35-й бригады, мы зачистили тыл и выбили последних оккупантов", — отметил украинский защитник.

Освобождение территорий Украины в июне

Напомним, 10 июня воины 7-го отдельного батальона "Арей" Украинской Добровольческой Армии заявили об освобождении села Нескучное в Донецкой области.

11 июня стало известно, что бойцы 68 отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша во взаимодействии с соседними подразделениями Сил обороны Украины освободили населенный пункт Благодатное, Донецкой области.

Также напомним, что 12 июня стало известно, что ВСУ освободили от российских оккупантов еще один населенный пункт в Донецкой области. Теперь украинский флаг поднят над поселком Сторожевое.