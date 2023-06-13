"Відступаючи, ворог почав усе руйнувати": у ЗСУ показали, як звільняли Макарівку (відео)

За словами морпіха з позивним "Берлін", поки українські захисники проводили зачистку кожного будинку, окупанти отримали кілька десятків хвилин фори, протягом яких більшість з них встигла втекти через поля.

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Українські захисники з 35 окремої бригади морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського показали відео з нещодавно деокупованої Макарівки Донецької області. Про це у вівторок, 13 червня, повідомляє офіційна пресслужба бригади у Facebook.

"Населений пункт Макарівка Донецької області звільнено. Одеські морські піхотинці продовжують гнати окупантів з української землі. Цього разу військові перебували в авангарді визволення села Макарівка", — зазначено в описі під відео.

За інформацією морських піхотинців, внаслідок ефективної роботи бійців частина особового складу ворога була знищена, частина втекла і ще частина була взята в полон. Наразі на деокупованій території Макарівки проводяться стабілізаційні дії.

На відео можна побачити, як відбувалися бойові дії у Макарівці. За розповіддю одного з бійців з позивним Берлін, морські піхотинці контрнаступали на військових машинах Мastiff, коли окупанти одразу розпочали відступ лівим краєм через поле. За його словами, коли армія РФ усвідомила, що не зможе утримати Макарівку, росіяни почали знищувати село з авіації та артилерії.

"Поки ми займалися кожним будинком, бо кожен із будинків та підвалів необхідно зачистити, у них (окупантів — ред.) було кілька десятків хвилин, за які вони встигли втекти. Але деякі групи росіян залишилися у нас у тилу, після чого сьогодні спільно з 2-м батальйоном 35-ї бригади ми зачистили тил і вибили останніх окупантів", — зазначив український захисник.

Звільнення територій України у червні

Нагадаємо, 10 червня воїни 7-го окремого батальйону "Арей" Української Добровольчої Армії заявили про звільнення села Нескучне на Донеччині.

11 червня стало відомо, що бійці 68-ї окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша у взаємодії з сусідніми підрозділами Сил оборони України звільнили населений пункт Благодатне Донецької області.

Також нагадаємо, що 12 червня стало відомо, що ЗСУ звільнили від російських окупантів ще один населений пункт на Донеччині. Тепер український прапор піднято над селищем Сторожове.