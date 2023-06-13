Выступают против Путина: в РФ возросло количество несогласных с политическим курсом, – ГУР

Украина, как уверяют в разведке, поддерживает всех людей, которые выражают свою негативную позицию по отношению к военной агрессии, но не ведет никаких боевых действий на территории России.

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В Белгородской области Российской Федерации группы граждан активно противостоят режиму Путина, выражая свое несогласие с политическим курсом. При этом оккупационные силы, присутствующие в регионе, проводят жестокие фильтрационные мероприятия среди местного населения. Об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов.

"Силовики и фсб-шники массово обвиняют местное население в нелояльности — чуть ли не в измене, проверяют на предмет связей с повстанцами — Российским добровольческим корпусом (РДК) и Легионом "Свобода России", — отметил он.

По словам Юсова, ответные действия Российской Федерации вызывают усиление недовольства среди местных жителей Белгородской области и способствуют расширению базы поддержки российских повстанцев.

"РДК и "Свобода России" достаточно автономны и медийно активны. Поэтому все желающие присоединиться могут напрямую обращаться к этим подразделениям. Это уже сделали сотни россиян, приехавших с территории ЕС бороться против режима путина. А об опасностях для Украины и определенных контрразведывательных мер, то они, конечно, проводятся", — добавил Юсов.

Представитель ГУР МО отметил, что Украина поддерживает всех людей, которые выражают свою негативную позицию по отношению к военной агрессии со стороны России, придерживаются принципов международного права и уважают украинский суверенитет. Однако Украина не ведет боевые действия на территории России.

"Украинские силы безопасности и обороны сосредоточены на освобождении собственных территорий. Происходящее "за поребриком" — это дело россиян", — подытожил он.

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Напомним, 8 июня бойцы "Русского добровольческого корпуса" рассказали, как во время рейда в Белгородскую область РФ им удалось закрепиться. При этом были взяты пленные, уничтожены офицеры противника, а также захвачены трофеи.