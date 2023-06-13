Пентагон помогает Украине выявлять военные преступления РФ: в Конгрессе требуют большего

Американские законодатели требуют, чтобы военные передали материалы о преступлениях россиян в Международный уголовный суд. Однако в Пентагоне опасаются, что отправка такой информации создаст прецедент, который поспособствует привлечению к ответственности американских военных.

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Министерство обороны и другие американские ведомства помогают Украине выявлять российские военные преступления. Между тем законодатели в Конгрессе требуют, чтобы соответствующие разведданные были переданы в Международный уголовный суд, сообщают обозреватели Defence One.

Авторы материала приводят слова заместителя генерального прокурора Украины Алексея Хоменко, который сообщил, что помощь носит косвенный характер и в основном заключается в обучении украинских прокуроров самостоятельному сбору доказательств. В частности, среди навыков, передаваемых американскими военнослужащими и резервистами, — анализ последствий ракетных обстрелов российских захватчиков.

В то же время член Палаты представителей Джейсон Кроу возглавил группу из 23 конгрессменов, куда вошли демократы и республиканцы, и призвал Белый дом передать материалы о возможных военных преступлениях РФ в Международный уголовный суд.

Этот шаг последовал после того, как появились сведения, что Пентагон препятствует передаче информации в международный орган. По версии журналистов New York Times, чиновники Пентагона опасаются, что отправка такой информации создаст прецедент, который однажды может "заманить в ловушку" американские вооруженные силы и привлечь их к ответственности.

Но несмотря на это конгрессмены все же направили письмо в администрацию президента Джо Байдена с требованием предоставить Украине больше информации, которая имеется в распоряжении у американской разведки.

Одно из последних событий, на которое обратили внимание украинские прокуроры, — подрыв Каховской ГЭ и последовавшая за этим экологическая и гуманитарная катастрофа на юге Украины.

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что приказ о подрыве Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области отдавал лично президент РФ Владимир Путин. По его словам, в связи с этим возбуждено уголовное производство и продолжается следствие.