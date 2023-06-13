Пентагон допомагає Україні виявляти військові злочини РФ: у Конгресі вимагають більшого

Американські законодавці вимагають, щоб військові передали матеріали про злочини росіян до Міжнародного кримінального суду. Однак у Пентагоні побоюються, що надсилання такої інформації створить прецедент, який сприятиме притягненню до відповідальності американських військових.

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Міністерство оборони та інші американські відомства допомагають Україні виявляти російські військові злочини. Тим часом законодавці у Конгресі вимагають, щоб відповідні розвідувальні дані були передані до Міжнародного кримінального суду, повідомляють оглядачі Defence One.

Автори матеріалу наводять слова заступника генерального прокурора України Олексія Хоменка, який повідомив, що допомога має непрямий характер і здебільшого полягає у навчанні українських прокурорів самостійному збору доказів. Зокрема серед навичок, що передаються американськими військовослужбовцями та резервістами, — аналіз наслідків ракетних обстрілів російських загарбників.

Водночас член Палати представників Джейсон Кроу очолив групу з 23 конгресменів, куди увійшли демократи та республіканці, і закликав Білий дім передати матеріали про можливі воєнні злочини РФ до Міжнародного кримінального суду.

Цей крок відбувся був після того, як з'явилися відомості, що Пентагон перешкоджає передачі інформації до міжнародного органу. За версією журналістів New York Times, чиновники Пентагону побоюються, що надсилання такої інформації створить прецедент, який одного разу може "заманити в пастку" американські збройні сили та притягнути їх до відповідальності.

Але незважаючи на це, конгресмени все ж таки направили листа до адміністрації президента Джо Байдена з вимогою надати Україні більше інформації, яка є в розпорядженні американської розвідки.

Одна з останніх подій, на яку звернули увагу українські прокурори, — підрив Каховської ГЕС та екологічна і гуманітарна катастрофа на півдні України, яка послідувала за цим.

Раніше представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що наказ про підрив Каховської гідроелектростанції на Херсонщині віддавав особисто президент РФ Володимир Путін. За його словами, у зв'язку з цим порушено кримінальне провадження та триває слідство.