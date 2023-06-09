"Це був внутрішній вибух": Путін особисто віддав наказ підірвати Каховську ГЕС, — ГУР (відео)

Представник української розвідки Андрій Юсов порівняв рішення про знищення дамби на Херсонщині з повномасштабним вторгненням РФ. Він переконаний, що таку відповідальність у Росії не взяв би на себе ніхто окрім президента.

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Наказ про підрив Каховської гідроелектростанції у Херсонській області віддавав особисто президент РФ Володимир Путін. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, як відомо з опублікованого 8 червня інтерв’ю виданню "Українська правда".

"Зараз порушене кримінальне провадження, триває слідство і всі дані передаються в межах цього розслідування. Так, це була вибухівка. Так, це був внутрішній вибух і керована детонація. Це та інформація, яку ми зараз можемо оприлюднювати", — проінформував він.

Представник ГУР виразив особисту думку щодо відповідальних за руйнування дамби Каховської ГЕС. За його словами, наказ про це, як і про повномасштабне вторгнення російських військ, віддавав президент країни-агресорки.

"Оскільки цей теракт за масштабами можна порівняти із рішенням про повномасштабне вторгнення до України, то рішення ухвалював і остаточний наказ віддавав безпосередньо російський диктатор Путін. Жоден інший суб’єкт, жодна інша особа на території так званої Російської Федерації на себе таку відповідальність не взяла б", — пояснив він.

Юсов також назвав виконавців підриву. З його слів, це відомі Україні ворожі підрозділи, які займали позиції на території навколо гідроелектростанції та дамби.

"Але гадаю, що на етапі мінування були залучені й інші спецпідрозділи. Переконаний, що діяла окрема група страхування (на випадок, якби кадрові військові відмовилися від виконання цього завдання)", — сказав посадовець.

Представник розвідки підкреслив, що — Україна цивілізована держава та підтримує засудження воєнних злочинців, зокрема Путіна та його найближчого оточення, Міжнародним трибуналом.

"А для цього їх треба доставити до нього. І робота щодо цього триває", — завірив Юсов.

Інтерв'ю Андрія Юсова (про відповідальних за підрив Каховської ГЕС — з 7:13)

Нагадаємо, 8 червня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що Володимир Путін не планує проводити нараду у Херсонській області після підриву Каховської ГЕС.

Представник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що українській захисники увійдуть до тимчасово окупованого Криму до настання холодів.