Путін не захотів їхати до Херсонської області після підриву Каховської ГЕС, — Пєсков

За словами речника президента РФ, глава держави постійно отримує доповіді із зони лиха, але сам туди їхати не планує.

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Володимир Путін, президент Росії, на даний момент не має наміру організовувати нараду в Херсонській області після підриву греблі Каховської ГЕС та подальшого затоплення територій. Про це у четвер, 8 червня, заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".

"Наразі таких планів немає", — сказав Пєсков, відповідаючи на запитання журналістів, чи немає у Путіна планів провести засідання оперативного штабу поблизу зони лиха.

При цьому речник президента заявив, що Путін постійно отримує доповіді щодо ситуації в окупованій частині Херсонської області.

"Доповіді постійно надходять. Угруповання там розгортається. Рятувальники наші самовіддано працюють", — сказав Пєсков.

Нагадаємо, 8 червня повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський відвідав переправу в Херсоні, на якій евакуювали людей із підтоплених територій. Там він провів координаційну нараду щодо ліквідації наслідків підриву греблі Каховської ГЕС.

Відразу після від'їзду глави держави російські окупанти почали обстрілювати Херсон. Часто росіяни били по місцях, де проводилася евакуація людей із зони лиха. Повідомлялося також, що один із ворожих снарядів влучив у житловий будинок.