Путин не захотел ехать в Херсонскую область после подрыва Каховской ГЭС, — Песков

По словам спикера президента РФ, глава государства постоянно получает доклады из зоны бедствия, но сам туда ехать не планирует.

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Владимир Путин, президент России, на данный момент не намерен организовывать совещание в Херсонской области после подрыва плотины Каховской ГЭС и последующего затопления территорий. Об этом в четверг, 8 июня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

"В настоящий момент таких планов нет", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, нет ли у Путина планов провести заседание оперативного штаба вблизи зоны бедствия.

При этом спикер президента заявил, что Путин постоянно получает доклады по ситуации в оккупированной части Херсонской области.

"Доклады постоянно поступают. Группировка там развертывается. Спасатели наши самоотверженно работают", — сказал Песков.

Напомним, 8 июня сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский посетил переправу в Херсоне, на которой эвакуируют людей из подтопленных территорий. Там он провел координационное совещание по ликвидации последствий подрыва плотины Каховской ГЭС.

Сразу после отъезда главы государства российские оккупанты принялись обстреливать Херсон. В частости, россияне били по местам, где проводилась эвакуация людей из зоны бедствия. Сообщалось также, что один из вражеских снарядов попал в жилой дом.