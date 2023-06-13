Супруги учителей, 17-летний подросток и молодой отец: что известно о погибших в Кривом Роге

В 5-этажке погибли 4 человека. Еще семеро погибших работали ночью на предприятии, куда попала вражеская ракета.

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В Кривом Роге во время ракетной атаки погибли 11 человек. Среди них волонтеры, молодые супруги, работники предприятия. Фокус собрал информацию о погибших, о которых известно в настоящее время.

Супруги Эпельман — 3 июня отпраздновали годовщину свадьбы

Российская ракета 13 июня унесла жизни супругов учителей — Давида и Ксении Эпельман. Об этом сообщил председатель ОО "Рада обороны Кривого Рога" Александр Вилкул.

"Им было всего по 22 года. Влюбленная пара вышла замуж только в прошлом году. 3 июня отпраздновали годовщину свадьбы. По образованию оба педагога. Самая мирная профессия на земле. Ксения работала в 108 гимназии учителем младших классов. Единственный ребенок в семье", — написал Вилкул.

Даниил Корнилов – молодой отец

Во время ракетной атаки на Кривой Рог погиб 21-летний Даниил Корнилов, сообщают "Свои". Он находился на предприятии, куда попала российская ракета. Кроме Данилы, там погибли еще 6 сотрудников.

В 2019 году парень окончил Криворожский лицей №81. У мужчины остались жена и маленький сынишка, которому 1 год и три месяца.

Пожилая женщина и 30-летний мужчина

В многоэтажке, в которую попала ракетная атака в Кривом Роге, кроме молодых супругов учителей погиб 30-летний мужчина и пожилая женщина. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Одна из вражеских ракет попала в пятиэтажное здание. Пожаром полностью уничтожены два этажа. Мы также констатировали уничтожение перекрытий между первым и вторым этажом. На данный момент мы точно можем сказать, что на этом месте погибли четыре наших граждан, среди них однин пожилой человек, мужчина 30 лет и молодая семья — 22-летние супруги", — заявил Министр внутренних дел Украины.

Работники, которые готовили воду для отправки в Херсон

Во время ракетной атаки одна из вражеских ракет попала на предприятие в состав бутылированной воды. Там круглосуточно работали гражданские и готовили воду для отправки в Херсонскую область.

"Здесь работало около 25 человек в круглосуточном режиме. Вода развозилась в разные уголки Украины, недавно отсюда отправляли фуры воды в Херсон. Здесь нашли семи погибших граждан, самому молодому из них было 17 лет. Три человека отсюда сейчас в больницах. На этот момент в Кривом Роге. Углу 11 погибших", – сообщил министр внутренних дел.

Что известно о пострадавших

В результате атаки 28 горожан получили травмы разной степени тяжести: ожоги, минно-взрывные травмы, порезы стеклом и переломы костей. Людей каретами скорой помощи доставили в три больницы города. Об этом сообщает криворожское издание krivbass.city.

Как рассказала генеральный директор одного из лечебных учреждений, куда доставили 12 раненых криворожан, самый старший и самый тяжелый из них – 66-летний мужчина. Младшему пострадавшему 30 лет. По ее словам, самые тяжелые среди пациентов – с ожогами. У одного из мужчин 100 процентов поражения кожи, у другого – 80.

"11 человек привезли утром, как только произошла трагедия, и одного пациента привезли недавно. 3 пациента обследовали и оказали необходимую консультативную помощь, они будут лечиться амбулаторно. Есть больные хирургического и травматологического профилей — с переломами, резаными ранами. Пожилого мужчину будет очень вырезать., прогноз на выздоровление сложен. У младшего, возможно, лучшие прогнозы. Хотя больным с ожогами невозможно делать никаких прогнозов", — рассказала директор коммунального медучреждения.

Дом в Кривом Роге куда попала российская ракета

В реанимации, в крайне тяжелом состоянии, сейчас находятся два человека. Медики борются за их жизнь. Уже прооперированы все пациенты, нуждавшиеся в немедленном хирургическом вмешательстве.

В Днепропетровской ОВА сообщили, что семьи погибших могут рассчитывать на материальную помощь от области – 300 тысяч грн.

Напомним, что 13 июня ВС РФ был обстрелян ракетами Кривой Рог. Зафиксировано несколько попаданий. Известно об 11 погибших. 14 июня в Кривом Роге объявлен Днем траура.