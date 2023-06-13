Подружжя вчителів, 17-річний підліток і молодий батько: що відомо про загиблих у Кривому Розі

У 5-поверхівці загинули 4 людей. Ще семеро загиблих — працювали вночі на підприємстві, куди поцілила ворожа ракета.

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У Кривому Розі під час ракетної атаки загинули 11 людей. Серед них волонтери, молоде подружжя, працівники підприємства. Фокус зібрав інформацію про загиблих, про яких відомо на цей час.

Подружжя Епельман — 3 червня відсвяткували річницю весілля

Російська ракета 13 червня забрала життя подружжя вчителів — Давида та Ксенії Епельман. Про це повідомив голова ГО "Рада оборони Кривого Рогу" Олександр Вілкул..

"Їм було лише по 22 роки. Закохана пара одружилася лише торік. 3 червня відсвяткували річницю весілля. За освітою обидва педагоги. Наймирніша професія на землі. Ксенія працювала у 108 гімназії вчителем молодших класів. Єдина дитина в сім'ї", — написав Вілкул.

Данило Корнілов — молодий батько

Під час ракетної атаки на Кривий Ріг загинув 21-річний Данило Корнілов, повідомляють "Свої". Він перебував на підприємстві, куди поцілила російська ракета. Окрім Данила там загинули ще 6 співробітників.

У 2019 році хлопець закінчив Криворізький ліцей №81. У чоловіка залишилися дружина і маленький синочок, якому 1 рік і три місяці.

Літня жінка і 30-річний чоловік

У багатоповерхівці, в яку влучила ракетна атака у Кривому Розі крім молодого подружжя вчителів загинув 30-річний чоловік та літня жінка. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Одна з ворожих ракет потрапила у п’ятиповерховий будинок. Пожежею повністю знищено два поверхи. Ми також констатували знищення перекриттів між першим і другим поверхом. На цей момент ми точно можемо сказати, що на цьому місці загинуло чотири наших громадяни, серед них одна літня людина, чоловік 30 років і молода сім'я – 22-річне подружжя", – заявив Міністр внутрішніх справ України.

Працівники, які готували воду для відправлення у Херсон

Під час ракетної атаки одна з ворожих ракет влучила на підприємство у склад бутильованої води. Там цілодобово працювали цивільні і готували воду для відправлення у Херсонську область.

"Тут працювало близько 25 людей у цілодобовому режимі. Вода розвозилася у різні куточки України, нещодавно звідси відправляли фури води у Херсон. Тут знайшли сімох загиблих громадян, наймолодшому з них було 17 років. Троє людей звідси зараз у лікарнях. На цю мить у Кривому Розі 11 загиблих", – повідомив міністр внутрішніх справ.

Що відомо про постраждалих

Внаслідок атаки 28 містян отримали травми різного ступеня тяжкості: опіки, мінно-вибухові травми, порізи склом та перелами кісток. Людей каретами швидкої допомоги доправили у три лікарні міста. Про це повідомляє криворізьке видання krivbass.city.

Як розповіла генеральна директорка одного з лікувальних закладів, куди доправили 12 поранених криворіжців, найстарший і найтяжчий з них – 66-річний чоловік. Наймолодшому постраждалому 30 років. За її словами, найважчі серед пацієнтів – з опіками. У одного з чоловіків 100 відсотків ураження шкіри, у іншого – 80.

"11 людей привезли зранку, як тільки сталася трагедія, і одного пацієнта привезли нещодавно. 3 пацієнтів обстежили і надали необхідну консультативну допомогу, вони будуть лікуватися амбулаторно. Є хворі хірургічного й травматологічного профілів — з переломами, різаними ранами. Літнього чоловіка буде дуже важко вилікувати, прогноз на одужання складний. У молодшого, можливо, кращі прогнози. Хоча хворим із опіками неможливо робити жодних прогнозів", — розповіла директорка комунального медзакладу.

Будинок у Кривому Розі куди поцілила російська ракета

У реанімації, у вкрай тяжкому стані, зараз перебувають двоє людей. Медики борються за їхнє життя. Вже прооперовані всі пацієнти, які потребували негайного хірургічного втручання.

В Дніпропетровській ОВА повідомили, що родини загиблих можуть розраховувати на матеріальну допомогу від області – 300 тисяч грн.

Нагадаємо, що 13 червня ЗС РФ обстріляли ракетами Кривий Ріг. Зафіксовано кілька влучань. Відомо про 11 загиблих. 14 червня в Кривому Розі оголошено Днем жалоби.