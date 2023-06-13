"Это только начало": эстонский эксперт по безопасности Сакс о контрнаступлении ВСУ

Увеличение активности ВСУ на южном фронте еще не является настоящим наступлением, считает эксперт по безопасности Райнер Сакс. По его оценке, следующая неделя может показать, начнет ли Украина добиваться прогресса.

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Пока рано радоваться в вопросе контрнаступления ВСУ, это только начало, считает эксперт по безопасности Райнер Сакс, пишет ERR.

По словам Сакса, продвижение ВСУ пока не является катастрофой для России и российская армия все еще способна действовать организованно. При этом основные силы Украины, созданные для освобождения территории, еще не начинали настоящих сражений.

"В течение следующей недели увидим, начнет ли Украина развивать успех. Мы не знаем, является ли это реальным ударом или обманным маневром, чтобы ввести Россию в заблуждение и заставить ее сосредоточить силы на южном фланге", – отметил эксперт.

По оценке Сакса, на юге Украина имеет преимущество в том, что российские войска стоят спиной к Азовскому морю и находятся в пределах досягаемости огня украинской артиллерии. По его мнению, это самое удобное место для дезорганизации деятельности российских войск и уничтожения их сил.

Тот факт, что ВСУ прорвались достаточно широко, по мнению єксперта, говорит о серьезных проблемах с боеспособностью российских войск. Он отметил, что дело не в неспособности российских войск воевать – воевать они умеют – а проблемы с руководством в России.

Ключевыми факторами, определяющими исход сражения, являются моральный дух и мотивация солдат.

"У них достойная армия, но нет внутренней убежденности в том, за что они воюют и зачем они там. Украинцы психологически превосходят их", – сказал Сакс, добавив, что с украинской стороны не может быть признаков усталости, потому что украинцы сражаются за свою жизнь и будут делать это пока не добьются результата.

13 июня сообщалось, что успешное контрнаступление Украины может вынудить Путина к переговорам. Успешное контрнаступление ВСУ может приблизить мир и усилить позиции Украины за столом переговоров об окончании войны, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Напомним, 12 июня заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что для полного освобождения территорий от российских оккупантов могут понадобиться долгие месяцы борьбы.