Британцы работают над новым самолетом 6-го поколения Tempest: появились первые подробности

Инженеры поделились информацией об особенностях силовой установки машины и программного обеспечения систем, критически важных для безопасности.

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Британские компании, участвующие в многонациональной программе по разработке боевого самолета шестого поколения Tempest, приоткрыли завесу над частью технологий, которые будут внедрены в ближайшие четыре года для полета демонстрационного самолета. В частности, речь идет о производстве силовой установки и программном обеспечении новой машины, пишут обозреватели Defence News.

В материале говорится что над проектом Tempest работают компании BAE Systems, Rolls-Royce, Leonardo UK, MBDA, Министерство обороны, ряд британских малых и средних компаний. В проекте принимают участие также специалисты из Италии и Японии, которые работают в рамках программы Global Combat Air Program (GCAP). В частности, инженеры GCAP работают над различными инициативами по внедрению новой газовой турбины, радара и др.

Представители BAE Systems рассказали, что Tempest будет иметь новое программное обеспечение систем, критически важных для безопасности, для чего применяется автоматическое кодирование.

"Это позволяет быстро оценить работу систем управления полетом во время более сложных маневров, а симулятор позволяет получить важнейшие данные о том, как самолет будет управляться и работать, за несколько лет до первого полета", — заявили в BAE.

При этом летчики Королевских ВВС налетать более 150 часов на демонстрационном самолете в новом, специально созданном для этого тренажере.

Британский самолет Tempest. Источник: Defence News

В свою очередь инженеры Rolls-Royce проводят аэродинамические испытания двигателя, используя новые производственные процессы для создания воздуховода силовой установки. В компании отметили, что воздуховод будет иметь уникальную форму у торца двигателя для замедления воздуха со сверхзвуковой до дозвуковой скорости.

"Воздухозаборник имеет меньше движущихся частей, чем традиционная конструкция истребителя, что повышает скрытность самолета", — пояснили британские инженеры.

Кроме того в заявлении также упоминаются испытания катапультного кресла с использованием реактивных полозьев, движущихся со скоростью более 500 миль в час, хотя больше никаких подробностей по этой теме нет.

Ранее сообщалось, что ВВС США начали принимать предложения по истребителю шестого поколения Next Generation Air Dominance (NGAD). По информации Defense News, американцы при этом учитывают прошлые ошибки, когда столкнулись с высокой стоимостью, техническими проблемами и ошибками при покупке.