Уроки Raptor и Lightning II: какие неудачи США должны учесть с истребителем 6 поколения

ВВС США столкнулись с рядом проблем при производстве самолетов — высокая стоимость, технические проблемы и ошибки при покупке.

Related video

Воздушные силы США начали принимать предложения по истребителю шестого поколения Next Generation Air Dominance (NGAD). Об этом сообщает Defense News.

В США планируется заключить контракт на проектирование и изготовление истребителей NGAD в 2024 году. Министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что один самолет может обойтись в сотни миллионов долларов. Поэтому жизненно необходимо, чтобы Пентагон учел ошибки, допущенные с самолетами 5 поколения.

Какие уроки могут извлечь военные из программы F-22 Raptor

Истребитель 6 поколения NGAD должен заменить самолеты F-22 Raptor. Поэтому первое, что нужно учесть – это стоимость программы и надежность. Raptor оказался дорогим и не слишком надежным самолетом. Планировалось, что производство F-22 продлится 9 лет и будет стоить 12,6 млрд долларов. Также оказалось, что стоимость одного истребителя выросла на 177% от первоначальной отметки в 149 млн до 412 млн долларов.

F-22 на одной из баз ВВС США

Кроме этого, истребитель Raptor оказался не очень надежным. По состоянию на 2021 год, только 50% самолетов всего количества F-22 были в боеготовности. Поэтому Воздушные силы купили 563 самолета, а не 750.

Уроки программы F-35 для военных

Программа с истребителями F-35 является самой большой программой закупок Пентагона. Самолеты покупают для Воздушных сил, Корпуса морской пехоты и Военно-морских сил, а кроме этого F-35 продают на экспорт. Однако он также оказался дороже, чем ожидалось раньше, и отстает от графика.

Несмотря на то, что самолеты продаются во многие страны, трудностей с F-35 Lightning II гораздо больше, чем F-22. Если говорить о средствах, то общая стоимость приобретения превышает 428 млрд. долларов США, а ожидалось, что программа обойдется в 233 млрд. долларов.

F-35 и F-16 на мамонтовом ходу

Вместе с тем роковой ошибкой называют то, что Пентагон начал покупать самолет и одновременно его дорабатывали. Это приводило к тому, что каждый раз, когда у самолета была проблема, подрядчикам нужно было менять уже готовые самолеты.

"Самый большой урок, который я извлекла из F-35, заключается в том, что мы больше никогда не должны летать на самолете, пока мы дорабатываем его", — заявляла еще в 2015 году тогдашний министр ВВС США Деборра Ли Джеймс.

В 2021 году готовность F-35 составляла 68,8%, что делает его немного надежнее F-22. Поэтому самое главное, что должны делать в Пентагоне – это избегать приобретения NGAD до завершения фазы разработки.

Напомним, 19 мая в ВВС США заявили, что в 2024 году подпишут контракт на истребители 6 поколения.

27 сентября СМИ писали, что США стремятся обыграть Китай в создании истребителя 6 поколения. Китай хочет получить свою разработку до 2035 года.