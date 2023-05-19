Новая эра авиации: ВВС США в 2024 году подпишут контракт на истребители 6 поколения

Новейшие истребители должны заменить в американской армии самолеты 5 поколения F-22 Raptor. Среди требований ВВС США летальность, выносливость и работа в сверхсложных условиях.

Related video

Департамент Военно-воздушных сил США заключит контракт на проектирование и производство истребителя 6 поколения в рамках программы NGAD. Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил.

NGAD – это Next Generation Air Dominance или программа воздушного доминирования следующего поколения. В ее границах создается первый в мире истребитель 6 поколения. Публикация, которую издали в Воздушных силах, определяет основные ожидания ВВС США от новейшего самолета.

"Платформа NGAD – жизненно важный элемент семейства систем Next Generation Air Dominance, представляющий собой боевые самолеты, которые в технологиях будут превышать современные американские истребители F-22 5-го поколения, которые они и заменят", – заявил секретарь Воздушных сил Фрэнк Кендалл.

Планируется, что контракт будет предусматривать инженерную и производственную разработку платформы нового истребителя. Самолет должен обладать повышенной летальностью и выживаемостью, быть адаптивным и уметь взаимодействовать в воздушной сфере в очень сложных ситуациях. Кроме того, стратегия приобретения NGAD должна расширить промышленную базу, чтобы обеспечить армию быстрыми и инновационными средствами ведения войны.

При этом NGAD это не только один истребитель, в рамках программы должны разработать семейство авиационных систем, включая БПЛА. К 2030 году ВВС США хотят получить 200 самолетов 6 поколения и 1000 боевых беспилотников. Вероятно, основная конкуренция будет идти между Lockheed Martin, Northrop Grumman и Boeing. Northrop Grumman уже не раз светили неизвестный самолет во время рекламных роликов.

Напомним, 27 сентября СМИ писали, что США стремятся обыграть Китай в создании истребителя 6 поколения. Китай хочет получить свою разработку до 2035 года.

Ранее были раскрыты детали истребителя 6 поколения F/A-XX. Он сможет управлять роем дронов и получить оружие большого радиуса действия.