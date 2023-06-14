В сети появилась информация о ликвидации "правой руки" Кадырова: Госдума все опровергает (фото)

По данным политолога и военнослужащего Кирилла Сазонова, для транспортировки тел привлекли авиацию РФ. Глава Чечни Рамзан Кадыров утверждает, что не может выйти на связь с Делимхановым.

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В среду, 14 июня в сети появилась информация о якобы ликвидации в Запорожской области Адама Делимханова, которого называют личным "палачом" главы Чечни. Об этом 14 июня сообщил украинский политолог и военнослужащий Кирилл Сазонов.

Адам Делимханов погиб — информация от Кирилла Сазонова

"Соратник Кадырова Делимханов – минус. Задвухсотили… Я уже писал, что разведка ССО подразделение "Б*ндерлоги" очень крутые. Так держите от ребят невероятную новость. Задвухсотили правую руку Кадырова в Приморске – Делимханова. Работали именно "Б*ндерлоги" с группой Горизонт, подразделение Фобос ОУВ Запорожья. С ним на концерт Кобзона пошли другие, приближенные к Кадырову и еще около двухсот человек личного состава", — пишет Сазонов.

По словам блогера, украинская разведка занималась поиском скопления российской техники и наткнулись на большой военный кортеж на внедорожниках, который оказался руководством подразделения "Ахмат".

Руководство "Ахмата" якобы было уничтожено здесь Фото: Facebook

"Ну, велкам ту Юкрейн, как говорится. Все быстро меняем, новая приоритетная цель, работаем сейчас. Арта среагировала мгновенно. Раненых нет, даже "скорая помощь" не приехала. Все тела вывозили на вертолетах. Через полчаса прилетели – 12 бортов. Чтобы секрет был. Но какой секрет, ради таких новостей разведосы оставались там до последнего", — подытожил Сазонов.

Адам Делимханов погиб — реакция Кадырова и Госдумы РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram, что он сам не может выйти на Адама Делимханова.

"На связь он не выходит. Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесен удар, чтобы все-таки я смог найти моего дорогого БРАТА. Вознаграждение обещаю щедрое и очень прошу посодействовать", — сообщил Кадыров.

Пресс-служба Госдумы РФ в комментарии росСМИ опровергла информацию о том, что Адам Делимханов погиб после удара по Приморску. Власти утверждают, что депутат получил ранения в результате обстрела.

На момент публикации материала украинские ведомства не комментировали информацию о гибели или ранении "правой руки" Рамзана Кадырова.

Напомним, в начале июня Делимханов начал критиковать и угрожать руководителю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину по приказу Кремля и потому, что Рамзан Кадыров больше не видит в нем союзника.

Также напомним, что двоюродный брат главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Делимханов был полевым командиром чеченцев во время захвата Мариуполя.