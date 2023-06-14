"Был договор": Лукашенко заявил, что Украина и Россия хотели договориться об "аренде" Крыма

Лидер Беларуси рассказывал журналистам, что его сын Николай организовал телефонный разговор с президентом Украины, в котором обсуждались детали мирных переговоров между Киевом и Москвой.

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Россия и Украина хотели договориться об аренде Крыма во время мирных переговоров, которые прошли в первые дня после полномасштабного вторжения ВС РФ. Об том заявил лидер Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу "России 1".

"Путин мне (передал, — ред.) документ, который был парафирован делегациями. Нормальный, даже по Крыму — аренда там какая-то длительная, по Донбассу, на востоке. Нормальный договор", — сказал Лукашенко.

По словам политика, на тот момент договор об аренде еще можно было воплотить в реальность.

"Уже договаривались, что МИДы парафируют и дальше должны определиться главы государств, подписывают и прочее", — уточнил Лукашенко.

Лидер Беларуси добавил, что сейчас вернуться к данному документу невозможно, так как Луганская и Донецкая области, по его мнению, уже "территория России по Конституции".

Политик также рассказал журналистам, что телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским помог организовать его сын Николай. После долгого разговора, по словам Лукашенко, президент Украины согласился на переговоры с российской стороной на территории Беларуси.

Напомним, 28 мая у Зеленского назвали условия конца войны с Россией. По мнению советника главы ОП, есть лишь одна формула мира — украинская. Другие предложения озвучиваются в интересах России и размывают правильный путь к концу большой войны.

А 18 мая белорусский политик Александр Лукашенко рассказывал о якобы готовности Москвы заключить мир с Киевом на невыгодных для нее условиях.