На верблюдах, слонах и фуникулерах: "кадыровцев" выводят из Марьинки для поиска Делимханова

В подразделе "Ахмат" объявили о спецоперации по поискам внезапно исчезнувшей "правой руки" Рамзана Кадырова Адама Делимханова.

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Подразделения "кадыровцев", которые находятся вблизи Марьинки Донецкой области, экстренно выводят из района боевых действий. Об этом сообщил командир спецподразделения "Ахмат" Апти Алаудинов в своем телеграм-канале.

"Полностью снимаю все подразделения, дислоцированные на Марьинском направлении, выезжаю в направлении места происшествия с Делимхановым Адам Султановичем", — написал он.

Алаудинов отметил, что соответствующая команда поступила от главы Чечни Рамзана Кадырова — найти пропавшего Делимханова любой ценой и вывезти, чего бы это ни стоило.

Свое сообщение командир "Ахмата" украсил кучей эмодзи: самолетов, авто, велосипедов, слонов, досок для серфинга, верблюдов, тракторов и даже фуникулера, что, вероятно, должно свидетельствовать о всей "серьезности" запланированной поисковой спецоперации и о том, какими средствами "кадыровцы" будут искать пропавшего Делимханова.

Напомним, что 14 июня, в сети появилась информация о якобы ликвидации в Запорожской области Адама Делимханова, "правой руки" главы Чечни.

14 июня Кадыров в своем телеграм-канале сообщил, что Делимханов не выходит на связь и обратился в украинские спецслужбы с просьбой предоставить ему информацию о месте нахождения пропавшего.