"Было ожидаемо": в НАТО прокомментировали потерю украинскими войсками БМП Bradley

Уже в четверг, 15 июня, в Альянсе ожидают подробную информацию о потере техники от министра обороны Украины Алексея Резникова.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил информацию о том, что украинские военные в боях с ВС РФ потеряли несколько единиц техники, выделенной иностранными союзниками. Об этом он сообщил во время брифинга в среду, 14 июня.

По словам Столтенберга, потери западной техники во время украинского наступления были ожидаемы.

Также он отметил, что альянс ожидает 15 июня информации на эту тему от министра обороны Украины Алексея Резникова. На этом же совещании министры обороны стран НАТО обсудят долгосрочную программу военной помощи Украине.

ВСУ потеряли военную технику: что об этом известно

Впервые информация о том, что украинские военные потеряли 16 американских боевых машин пехоты Bradley в ходе наступления на юге появилась в материале CNN в понедельник, 12 июня.

Ссылаясь на данные разведки, СМИ написало о том, что украинские военные потеряли почти 15% от общего числа переданных странами-союзницами машин.

Аналитики сказали изданию, что это не обязательно предвещает проблемы для Украины и такие потери являются ожидаемыми, учитывая размер фронта и интенсивность боев, а также отсутствие у Украины авиации.

В свою очередь голландский исследователь Якуб Яновский, с которым также поговорили журналисты, считает, что военные автомобили не утеряны безвозвратно и их можно будет попытаться вернуть в строй.

"Большинство этих автомобилей просто повреждены и брошены, поэтому, возможно, их можно будет восстановить и отремонтировать, если Украина захватит этот район", — сказал он.

В понедельник, 12 июня, СМИ также писали о том, почему ВСУ бросают в бой современную технику. По словам аналитиков, потеря боевых автомобилей произошла из-за того, что в направлении Токмака и Мелитополя российская армия состоит из 503-го, 291-го, 70-го и 429-го мотострелковых полков, а также разнообразных батальонов наемников и резервы. На передовой находится до 10 000 оккупантов и сотни единиц техники.

В этот же день в сети показали, как украинские военные применяют танки Leopard 2A6 на поле битвы в Запорожском направлении.