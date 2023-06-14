"Було очікувано": у НАТО прокоментували втрату українськими військами БМП Bradley

Вже у четвер, 15 червня, в Альянсі очікують докладну інформацію про втрату техніки від міністра оборони України Олексія Резнікова.

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Генсек НАТО Єнс Столтенберг підтвердив інформацію про те, що українські військові у боях з ЗС РФ втратили кілька одиниць техніки, виділеної іноземними союзниками. Про це він повідомив під час брифінгу у середу, 14 червня.

За словами Столтенберга, втрати західної техніки під час українського наступу були очікуваними.

Також він зазначив, що альянс очікує 15 червня доповідь на цю тему від міністра оборони України Олексія Резнікова. На цій нараді міністри оборони країн НАТО обговорять довгострокову програму військової допомоги Україні.

ЗСУ втратили військову техніку: що про це відомо

Вперше інформація про те, що українські військові втратили 16 американських бойових машин піхоти Bradley, під час наступу на півдні з'явилася в матеріалі CNN у понеділок, 12 червня.

Посилаючись на дані розвідки, ЗМІ написало про те, що українські військові втратили майже 15% від загальної кількості переданих країнами-союзницями машин.

Аналітики сказали виданню, що це не обов'язково віщує проблеми для України й такі втрати є очікуваними з огляду на розмір фронту та інтенсивність боїв, а також відсутність в України авіації.

Своєю чергою, голландський дослідник Якуб Яновський, з яким також поговорили журналісти, вважає, що військові автомобілі не втрачені безповоротно і їх можна буде спробувати повернути в дію.

"Більшість цих автомобілів просто пошкоджені та кинуті, тому, можливо, їх можна буде відновити та відремонтувати, якщо Україна захопить цей район", — сказав він.

У понеділок, 12 червня, ЗМІ також писали про те, чому ЗСУ кидають у бій сучасну техніку. За словами аналітиків, втрата бойових автомобілів відбулася через те, що у напрямку Токмака та Мелітополя російська армія складається з 503-го, 291-го, 70-го та 429-го мотострілецьких полків, а також різноманітних батальйонів найманців та резерви. На передовій знаходиться до 10 000 окупантів та сотні одиниць техніки.

Цього ж дня у мережі показали, як українські військові застосовують танки Leopard 2A6 на полі битви у Запорізькому напрямку.