В мережі показали застосування українського Leopard 2A6 на полі битви на Запоріжжі (відео)

Бійці ЗСУ вже використовують німецькі машини на полі битви проти російських окупантів.

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Українські військові показали застосування українського танка Leopard 2A6 на Запорізькому напрямку. Відео опублікували в соціальних мережах, передає Фокус.

На одному з напрямків українські військові використовують німецькі танки Leopard 2A6 — це одна з найновіших модернізацій виробу Rheinmetall. На зафіксованих кадрах видно, як машина веде вогонь на ходу, а також випускає димову завісу перед собою.

Варто зазначити, що в Leopard 2A6 відмінна стабілізація, тому вести вогонь на низькій швидкості не є проблемою для німецької машини. Відомо, що українська армія отримала близько 18 танків у модифікації Leopard 2A6, а також десятки старіших Leopard 2A4. Різниця між ними не тільки в бронюванні, але й в оптиці та гарматі. 2A6 має ствол довжиною 55 калібрів, а 2А4 52 калібри. Це означає кращу початкову швидкість пострілу та бронепробиття.

Директор фонду "Повернись живим" у твіттері додав, що Leopard 2A6 уже появили себе в бойових діях.

"Прямо "небо й земля" з тими ж Т-64/72 кінця 80-х. І броня тримає норм", — написав Чмут.

Нагадаємо, в МЗС України звернулися до Німеччини із закликом постачати більше танків Leopard 2. За словами Андрія Мельника, Берлін міг би потроїти кількість наданих машин.

8 червня Україна вперше задіяла на полі бою танки Leopard 2, повідомили в німецьких ЗМІ.