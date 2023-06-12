В мережі показали застосування українського Leopard 2A6 на полі битви на Запоріжжі (відео)
Бійці ЗСУ вже використовують німецькі машини на полі битви проти російських окупантів.
Українські військові показали застосування українського танка Leopard 2A6 на Запорізькому напрямку. Відео опублікували в соціальних мережах, передає Фокус.
На одному з напрямків українські військові використовують німецькі танки Leopard 2A6 — це одна з найновіших модернізацій виробу Rheinmetall. На зафіксованих кадрах видно, як машина веде вогонь на ходу, а також випускає димову завісу перед собою.
Варто зазначити, що в Leopard 2A6 відмінна стабілізація, тому вести вогонь на низькій швидкості не є проблемою для німецької машини. Відомо, що українська армія отримала близько 18 танків у модифікації Leopard 2A6, а також десятки старіших Leopard 2A4. Різниця між ними не тільки в бронюванні, але й в оптиці та гарматі. 2A6 має ствол довжиною 55 калібрів, а 2А4 52 калібри. Це означає кращу початкову швидкість пострілу та бронепробиття.
Директор фонду "Повернись живим" у твіттері додав, що Leopard 2A6 уже появили себе в бойових діях.
"Прямо "небо й земля" з тими ж Т-64/72 кінця 80-х. І броня тримає норм", — написав Чмут.
Нагадаємо, в МЗС України звернулися до Німеччини із закликом постачати більше танків Leopard 2. За словами Андрія Мельника, Берлін міг би потроїти кількість наданих машин.
8 червня Україна вперше задіяла на полі бою танки Leopard 2, повідомили в німецьких ЗМІ.