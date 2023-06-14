Несколько месяцев: Нидерланды анонсировали старт обучения пилотов ВСУ на F-16

Вопрос обучения пилотов решается с Данией и при поддержке США. Параллельно в одной из стран Восточной Европы появится новый учебный центр.

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Нидерланды готовы начать обучать украинских пилотов на истребителях F-16 через несколько месяцев. Об этом сообщила 14 июня в Twitter министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

"Я только что проинформировала Палату представителей о новой поддержке Украины. Через несколько месяцев начнем обучение на F-16. Работаем с партнерами над учебным центром F-16", — отметила глава министерства.

В Минобороны Нидерландов добавили, что параллельно создается учебный центр в одной из стран Восточной Европы.

"Вместе с Данией и при поддержке США Нидерланды отвечают за координацию европейских усилий в этом вопросе", — говорится в релизе.

В ведомстве также говорят о консультациях с Бельгией, Люксембургом, Великобританией и всеми заинтересованными сторонами над содержанием учебных курсов.

Оллонгрен обещала продолжить укреплять систему ПВО Украины. Министерство обороны Нидерландов собирается купить четыре радиолокационные системы (РЛС) пассивного наблюдения VERA-EG.

Закупка обойдется в 150 миллионов евро. РЛС можно использовать для обнаружения, локализации, отслеживания и идентификации воздушных, наземных и морских целей.

Напомним, что по словам экс-командующего сухопутными войсками Польши, генерала Вальдемара Скшипчака, Украина может получить истребители F-16 уже через 2-3 месяца.

В Офисе президента Украины заявили о создании "коалиции истребителей", в которую входят восемь стран. Благодаря усилиям западных партнеров Киев может получить не только F-16.