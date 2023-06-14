Атакуют "Шахедами": РФ две недели пытается разбомбить аммиакопровод под Харьковом, – ОВА

Магистральный аммиакопровод в Купянском районе постоянно обстреливается. Армия России стала чаще применять иранские дроны Shahed для ударов по инфраструктурным объектам, заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Российская армия две недели пытается разбомбить аммиакопровод "Одесса-Тольятти". Об этом сказал 14 июня глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов в эфире единого телемарафона.

По данным чиновника, магистральный аммиакопровод в Купянском районе все еще обстреливается. А в течение последних двух недель ВС РФ вели по нему прицельный огонь.

"Наши эксперты не фиксируют утечку остающегося в трубах технического аммиака. Угрозы для населения и экологии нет", — добавил он.

Российские военные, по словам Синегубова, часто применяют иранские дроны Shahed для ударов по гражданской инфраструктуре Харьковской области. Только 13 июня были атакованы 20 населенных пунктов.

Напомним, что Минобороны России 7 июня обвинило "украинскую ДРГ" в подрыве аммиакопровода "Тольятти – Одесса" возле деревни Масютовка Харьковской области. РосСМИ показали видео облака бесцветного газа над некоторыми участками лесов под Харьковом.

В результате обстрелов ВС РФ 5 июня был поврежден трубопровод с аммиаком в Купянском районе. Разгерметизация аммиакопровода представляет опасность для окружающей среды и местных жителей.