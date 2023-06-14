Атакують "Шахедами": РФ два тижні намагається розбомбити аміакопровід під Харковом, – ОВА

Магістральний аміакопровід у Куп'янському районі постійно обстрілюється. Армія Росії почала частіше застосовувати іранські дрони Shahed для ударів по інфраструктурних об'єктах, заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Російська армія два тижні намагається розбомбити аміакопровід "Одеса-Тольятті". Про це сказав 14 червня голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов в ефірі єдиного телемарафону.

За даними чиновника, магістральний аміакопровід у Куп'янському районі все ще обстрілюється. А протягом останніх двох тижнів ЗС РФ вели по ньому прицільний вогонь.

"Наші експерти не фіксують витік технічного аміаку, що залишається в трубах. Загрози для населення та екології немає", — додав він.

Російські військові, за словами Синєгубова, часто використовують іранські дрони Shahed для ударів по цивільній інфраструктурі Харківської області. Лише 13 червня було атаковано 20 населених пунктів.

Нагадаємо, що Міноборони Росії 7 червня звинуватило "українську ДРГ" у підриві аміакопроводу "Тольятті – Одеса" біля села Масютівка Харківської області. РосЗМІ показали відеохмари безколірного газу над деякими ділянками лісів під Харковом.

Внаслідок обстрілів ЗС РФ 5 червня було пошкоджено трубопровід з аміаком у Куп'янському районі. Розгерметизація аміакопроводу становить небезпеку для довкілля та місцевих жителів.