Преимущество от подрыва ГЭС будет недолгим для ВС РФ, — Bloomberg (фото)

Когда водохранилище Каховской ГЭС опустошится — возникнет совершенно новый ландшафт, который потенциально может предоставить возможности для украинских Сил обороны.

Related video

После прорыва дамбы Каховской ГЭС 6 июня наводнение создало препятствие для украинских войск, которые теряют возможность форсировать реку Днепр в рамках контрнаступления. Однако необходимо отметить, что это преимущество для Кремля может быть временным или иметь ограниченное воздействие. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Ниже дамбы, уровень паводковых вод уже начал снижаться, и в конечном итоге река вернется в свое прежнее состояние, хотя с некоторыми новыми препятствиями, такими как выброшенные на берег мины и мусор. Однако выше по течению, когда водохранилище Каховской ГЭС опустошится, возникнет совершенно новый ландшафт, который потенциально может предоставить возможности для украинских сил. Это создаст новые условия, которые могут быть использованы в украинской стратегии и операциях.

Институт изучения войны в Вашингтоне уже вносит изменения в свои карты полей сражений, чтобы отразить внезапное снижение уровня воды, что приводит к уменьшению расстояния между украинскими силами и оккупированными территориями на восточном берегу водохранилища.

Плотина была разрушена именно в момент, когда украинские вооруженные силы начали контрнаступление, которое было планировано на протяжении нескольких месяцев. Целью контрнаступления было восстановление контроля над территориями, которые были захвачены Россией на юге и востоке Украины в результате вторжения, произошедшего в прошлом году.

Карта распространения воды после подрыва Каховской ГЭС

С учетом развертывания Киевом западного вооружения стоимостью в миллиарды долларов вдоль 1500-километрового фронта, река Днепр становится важной частью поля боя. Она обеспечивает защиту войск, которые противостоят друг другу на большей части южной части реки. Однако, это также создает серьезную логистическую проблему для украинских стратегов, которые работают над обеспечением снабжения своих сил по мере их продвижения. Речная транспортная инфраструктура и контроль над мостами и переправами становятся важными аспектами для обеспечения непрерывного потока ресурсов и поддержки украинских войск.

Конечная протяженность этого барьера будет зависеть от того, насколько сильно повреждена плотина, а также от ила, скопившегося на дне водохранилища с момента строительства дамбы в 1956 году.

"Ключевой вопрос здесь — высота плотины, которая осталась под водой после разрушения, — сказал в телефонном интервью начальник управления гидрологии Национальной метеорологической службы Украины Илья Перевозчиков. — Эта высота определяет количество воды, которое останется".

Напомним, что президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина якобы сама подорвала Каховскую ГЭС. По его словам, разрушение дамбы было невыгодно для РФ, ведь оно вредит "новым российским территориям".

Также сообщалось, что в "Укргидроэнерго" объяснили, что делать с подорванной россиянами Каховской ГЭС. Специалисты "Укргидроэнерго" уже работают над остановкой срабатывания воды из Каховского водохранилища из-за плотины ГЭС. Это необходимо для уменьшения экологического ущерба и скорейшего восстановления поврежденного сооружения.