Ядерная угроза Украине: эксперт привел аргументы за и против масштабной катастрофы

Угроза ядерной катастрофы в Украине вполне реальна исходя из ситуации на Запорожской АЭС, отметил профессор Гарвардского университета Сергей Плохий. По мнению эксперта, бои на территории станции приведут к выходу из строя системы охлаждения реактора.

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После 1945 года в мире возникло некое табу на применение ядерного оружия, поэтому маловероятно, что президент РФ Владимир Путин осмелится нанести ядерный удар по Украине. В то же время нельзя исключать ядерную или масштабную техногенную катастрофу, связанную с Запорожской АЭС. О ядерных угрозах, которые могут иметь место в Украине рассказал 14 июня профессор Гарвардского университета, директор Украинского исследовательского института в Гарварде Сергей Плохий в интервью "Голосу Америки".

"Относительно применения Путиным ядерного оружия, все возможно, конечно. Но я лично считаю, что этот вариант маловероятен", — говорит Плохий.

По мнению профессора, российский лидер не решится на такой шаг, потому что таким образом он лишится поддержки ключевых геополитических союзников, в частности, Китая.

Между тем существует угроза ядерной катастрофы из-за ситуации на Запорожской АЭС, где события могут развиваться непредвиденным образом. Плохий отметил, что один из возможных сценариев на захваченной россиянами станции — разрушение реакторов из-за недостаточного охлаждения. А это в свою очередь может произойти в силу повреждения линий электропередач, которые обеспечивают работу системы охлаждения.

"Для этого не нужно воевать на территории ядерной станции, не нужно ее бомбить, достаточно, чтобы бои более длительный период времени происходили на территории этой станции. И почти гарантировано, что эти линии электропередач будут под угрозой", — пояснил эксперт.

Заявления МИД РФ

Между тем в Министерстве иностранных дел страны-агрессора высказались по поводу применения Россией ядерного оружия. Представитель российского МИД Мария Захарова 15 июня заявила, что РФ может применить ядерное оружие исключительно в оборонительных целях.

"Российская политика в области ядерного сдерживания носит сугубо оборонительный характер, а гипотетическое использование ядерного оружия четко ограничивается чрезвычайными обстоятельствами в рамках сугубо оборонительных целей", — заявила она.

В контексте этой темы Захарова допустила возвращение России в рамки Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), однако, по ее словам, Вашингтон должен со своей стороны проявить политическую волю и снизить напряженность для будущего диалога по этому вопросу.

Напомним, 15 июня пресс-служба "Энергоатома" сообщила, что гендиректор МАГАТЭ прибыл на оккупированную территорию Запорожской области, где посетил атомную электростанцию. Визит связан с подрывом российскими захватчиками Каховской ГЭС, после чего уровень воды в водохранилище упал до критически низкого уровня.